¡Feliz Año! HispanTV desea felicidad y bienestar a toda su audiencia en 2026

El ministro de Cultura y Orientación Islámica de Irán, Seyed Abás Salehi, ha felicitado este miércoles el Año Nuevo a los cristianos y a los seguidores de las religiones divinas en todo el país.

Mediante un mensaje, Salehi ha destacado que “Irán, a lo largo de la historia, ha sido un refugio de convivencia de diversas creencias y tradiciones; una tierra cuyos habitantes no solo han vivido juntos, sino que, con participación y colaboración, han creado los cimientos de una cultura, un arte y un pensamiento brillantes”.

Asimismo, ha subrayado que este patrimonio compartido forma parte de la identidad de los iraníes y constituye un legado vinculante “independientemente de las diferencias religiosas y culturales”.

Por su parte, el jefe de la Sociedad de la Media Luna Roja de Irán (IRCS, por sus siglas en inglés), Pir Hosein Kolivand, ha felicitado el nuevo año, a través de mensajes separados, a los presidentes, responsables y empleados de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la IRCS, así como del Comité Internacional de la Cruz Roja en todo el mundo.

La semana pasada, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, envió un mensaje de felicitación al Papa León XIV con motivo del nacimiento de Jesucristo y del inicio del año nuevo 2026.

A su vez, el canciller iraní, Seyed Abás Araqchi, felicitó el aniversario del nacimiento del profeta Jesús (P) y deseó una Navidad segura y feliz a los cristianos y a sus compatriotas armenios.

El mundo ha comenzado a dar la bienvenida al nuevo año según el calendario gregoriano, iniciando por Nueva Zelanda, Australia y otros países de Oceanía, seguidos por los ciudadanos de Asia.

