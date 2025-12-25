Presidente iraní felicita al Papa por Navidad y Año Nuevo 2026

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha enviado un mensaje de felicitación al Papa León XIV con motivo del nacimiento de Jesucristo y el inicio del año nuevo 2026.

En su mensaje difundido este jueves, Pezeshkian ha recordado que esta celebración evoca las virtudes espirituales del Mesías, como la libertad, la lucha contra la opresión y la compasión, principios que también son exaltados en el Sagrado Corán.

El mandatario ha advertido que “en la era actual, cuando los crímenes de las superpotencias, impulsados por su poder ilimitado, arrastran a la comunidad internacional hacia la guerra y la destrucción, la resolución de los problemas humanos requiere sabiduría colectiva, una nueva perspectiva, reflexión y contemplación”.

El presidente iraní ha subrayado que, mediante acciones efectivas de estadistas y pensadores independientes de los intervencionistas, es posible abrir un nuevo camino hacia la paz, la seguridad y la libertad para todas las naciones oprimidas.

El mandatario iraní ha expresado la esperanza de que, siguiendo las órdenes divinas y las valiosas enseñanzas de los profetas, el mundo sea testigo de la consolidación de la paz, la seguridad y la libertad.

Asimismo, Pezeshkian ha deseado al papa León XIV buena salud y éxito, prosperidad para los seguidores de Jesucristo, y el establecimiento de la paz y la tranquilidad en todo el planeta.

