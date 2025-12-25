Presidente iraní felicita al Papa por Navidad y Año Nuevo 2026

En su mensaje difundido este jueves, Pezeshkian ha recordado que esta celebración evoca las virtudes espirituales del Mesías, como la libertad, la lucha contra la opresión y la compasión, principios que también son exaltados en el Sagrado Corán.
El mandatario ha advertido que “en la era actual, cuando los crímenes de las superpotencias, impulsados por su poder ilimitado, arrastran a la comunidad internacional hacia la guerra y la destrucción, la resolución de los problemas humanos requiere sabiduría colectiva, una nueva perspectiva, reflexión y contemplación”.
El presidente iraní ha subrayado que, mediante acciones efectivas de estadistas y pensadores independientes de los intervencionistas, es posible abrir un nuevo camino hacia la paz, la seguridad y la libertad para todas las naciones oprimidas.
El mandatario iraní ha expresado la esperanza de que, siguiendo las órdenes divinas y las valiosas enseñanzas de los profetas, el mundo sea testigo de la consolidación de la paz, la seguridad y la libertad.
Asimismo, Pezeshkian ha deseado al papa León XIV buena salud y éxito, prosperidad para los seguidores de Jesucristo, y el establecimiento de la paz y la tranquilidad en todo el planeta.
mrt/rba