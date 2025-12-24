Noticias de Irán

Canciller iraní felicita nacimiento de Jesús y desea Navidad segura

Publicada: miércoles, 24 de diciembre de 2025 21:13

El canciller iraní ha felicitado el aniversario del nacimiento del profeta Jesús (P) y desea una Navidad segura y feliz a los cristianos y a sus compatriotas armenios.

“Les deseo a todos los que celebran el nacimiento de Jesucristo (P) en todo el mundo una Navidad segura, saludable, pacífica y feliz”, ha escrito este miércoles Seyed Abás Araqchi en su cuenta de X.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní ha deseado que la celebración del nacimiento de Jesucristo (la paz sea con él), reconocido como Mensajero de Paz y Compasión, sea una bendición para todos.

Asimismo, Araqchi se ha dirigido un saludo especial a sus compatriotas armenios, a quienes se les deseó de manera anticipada una bendita celebración de la Epifanía de Cristo, una festividad de profunda importancia en la tradición cristiana armenia.

