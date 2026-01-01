Encuestas confirman desgaste del gobierno de José Jerí en el cierre de 2025

José Jerí enfrenta un desgaste creciente: cae su aprobación, aumentan la inseguridad y las protestas, y el Ejecutivo prioriza la imagen sobre reformas clave en 2025.

La aprobación de José Jerí sigue siendo mayoritaria, pero pierde fuerza mes a mes, especialmente en el interior de Perú. La criminalidad, las protestas sociales y la debilidad del gabinete siguen sin soluciones claras. El próximo gobierno heredará conflictos que esta gestión decidió postergar.

Cada 19 minutos se denuncia una extorsión en el Perú y 2025 apunta a ser el año con más casos en una década. Lima y el norte del país concentran el mayor impacto de esta ola criminal.

Entre 2024 y 2025 se realizaron al menos 13 movilizaciones contra la extorsión y el sicariato. La inseguridad se perfila como un eje decisivo de las elecciones de 2026.

Una crítica principal a Jerí es negar que las leyes “procrimen” aumentaran la inseguridad. También desestimó las advertencias del Colegio de Abogados y su derogación.

Aarón Rodríguez, Lima

frr/tmv