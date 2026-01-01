Irán envía carta a la AIEA sobre las recientes amenazas de Trump

Irán ha advertido a la AIEA que normalizar las amenazas de EE.UU. contra su programa nuclear pacífico socava su credibilidad y la confianza internacional.

La Misión Permanente de la República Islámica de Irán ante los organismos internacionales en Viena señaló el miércoles en una carta dirigida al director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), Rafael Grossi, ha advertido de las “graves consecuencias” que tendrán para “el régimen mundial de no proliferación” las recientes amenazas de Estados Unidos contra el programa nuclear pacífico de Irán.

“Normalizar este tipo de amenazas pone en peligro la credibilidad de la AIEA y socava la confianza internacional construida en torno a sus actividades de verificación”, indicó la misión iraní en un mensaje difundido en la red social X.

En la carta, la representación iraní afirmó que “estos actos imprudentes deben ser condenados y que sus responsables deben rendir cuentas”.

La carta viene en reacción a la reunión del pasado lunes entre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente de EE.UU., Donald Trump, en la que se abordó la posibilidad de una nueva acción militar contra Irán. Durante ese encuentro, Netanyahu expresó su preocupación por un eventual intento de Irán de reconstruir sus capacidades nucleares y su programa de misiles tras la agresión de junio, mientras que Trump advirtió que actuaría con rapidez si Teherán avanzaba en esa dirección.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abás Araqchi, calificó las declaraciones del mandatario estadounidense como una violación flagrante del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, e instó a la comunidad internacional a condenar de forma clara y contundente estas declaraciones provocadoras.

Araqchi subrayó además el derecho “inherente e inalienable” de Irán a la legítima defensa, de conformidad con el Artículo 51 de la Carta de la ONU, y advirtió de que Teherán no dudará en responder de manera firme y disuasoria ante cualquier agresión.

En una carta dirigida el martes al secretario general de la ONU y al presidente del Consejo de Seguridad, Irán presentó una protesta formal por las amenazas del presidente estadounidense sobre la posibilidad de una nueva acción militar contra el país

El 13 de junio, Israel lanzó una agresión no provocada contra Irán, atacando instalaciones militares, nucleares y civiles en Teherán y otras ciudades, dejando alrededor de 1100 muertos, entre ellos varios altos mandos militares y destacados científicos nucleares iraníes. A los ataques israelíes se unió, una semana después, Estados Unidos, que bombardeó tres sitios nucleares clave, en una grave violación de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y el Tratado de No Proliferación nuclear (TNP).

Irán respondió a la agresión lanzando cientos de misiles balísticos y drones contra objetivos estratégicos israelíes en los territorios ocupados, en el marco de la operación “Verdadera Promesa III”, así como contra la base aérea de Al-Udeid en Catar, la mayor instalación militar estadounidense en Asia Occidental.

El 24 de junio, mediante estas operaciones exitosas contra Israel y Estados Unidos, Irán logró detener el asalto ilegal e imponer un alto el fuego a los agresores.

