El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha felicitado a sus ciudadanos por el Año Nuevo, expresando “creer en la victoria” de Rusia en la guerra con Ucrania.

El presidente ruso, Vladimir Putin, aprovechó su discurso de Año Nuevo para enviar un mensaje contundente a Occidente y a sus propias tropas al asegurar que Rusia no dará marcha atrás en Ucrania tras la guerra de casi cuatro años.

“¡Felicito a todos nuestros soldados y comandantes por el Año Nuevo!, ¡Creemos en ustedes y en nuestra victoria!”, declaró el presidente ruso este miércoles en su discurso, elogiando a los soldados rusos y enmarcando el conflicto como una lucha por la supervivencia de la nación.

El mandatario se dirigió a los combatientes rusos, subrayando que “millones de personas en toda Rusia están con ellos en la Nochevieja”, y pidió a los rusos que “apoyen a nuestros héroes” que luchan en Ucrania.

Putin presentó la operación militar especial en Ucrania como una lucha por la patria rusa, por la “verdad y la justicia”, mostrando su determinación de seguir adelante a pesar de las crecientes pérdidas y la presión internacional.

En un mensaje aparte, el expresidente y vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, afirmó sobre la victoria en Ucrania: “Creo sinceramente que está cerca”. Haciéndose eco de Putin, habló de “nuestra gran e invencible Rusia”.

Anteriormente, Putin culpó a Ucrania de entorpecer las negociaciones de paz durante todo el proceso que tuvo lugar este año.

NYT: Ucrania expresó su disposición a ceder el 20 % de sus territorios en marzo

Por su parte, en su discurso de Año Nuevo, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski manifestó que su país quería la paz, pero que no firmaría un acuerdo “débil”.

Esto mientras, según informó el 30 de diciembre el diario estadounidense The New York Times, Zelenski había declarado estar dispuesto a ceder el 20 % de su territorio a Rusia para lograr la paz.

Según el diario, durante las negociaciones con la delegación estadounidense en Riad, capital saudí, el 11 de marzo, los funcionarios ucranianos abrieron por primera vez la posibilidad de ceder el 20 % de los territorios.

“Por primera vez, Zelenski dijo a través de su pueblo que estaba dispuesto a dar el 20 % de su país para lograr la paz”, aseveró un funcionario estadounidense anónimo citado por el periódico.

Antes de eso, el 14 de diciembre, Zelenski expresó su disposición a renunciar a la adhesión a la OTAN a cambio de garantías de seguridad occidentales, pero rechazó la presión de Estados Unidos para cederle territorio a Rusia durante las conversaciones con los enviados estadounidenses sobre el fin de la guerra.

El 11 de diciembre, la televisión pública informó que Zelenski no descartaba la celebración de un referéndum panucraniano sobre la cuestión de los territorios. Según el canal, el mandatario afirmó que los ciudadanos ucranianos deberían expresar su opinión sobre la salida de Ucrania de la parte controlada del Donbás (este).

El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, en respuesta a una pregunta sobre la propuesta de Zelenski de celebrar un referéndum para determinar la pertenencia del Donbás, afirmó que todo el Donbás es ruso. Recordó que la pertenencia del Donbás está estipulada en la Constitución de la Federación Rusa.

mbn/tmv