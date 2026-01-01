Malí y Burkina Faso responden a EEUU con prohibición de viajes

Los Gobiernos de Malí y Burkina Faso anunciaron prohibiciones de viaje recíprocas para ciudadanos estadounidenses en respuesta a una medida similar de EE. UU.

En comunicados separados, Malí y Burkina Faso anunciaron el martes que no admitirán ciudadanos estadounidenses en sus países, en lo que describieron como una aplicación del principio de “reciprocidad”.

Esta decisión se produce tras la inclusión de ambos países, junto con cinco naciones más, en la lista de prohibición total de viajes a Estados Unidos anunciada por la Casa Blanca el 16 de diciembre.

Según la administración estadounidense, las restricciones ampliadas, vigentes a partir del 1 de enero, se justifican por “deficiencias persistentes y graves” en los procesos de selección, verificación y compartición de información relacionados con la seguridad nacional y la protección pública.

La Casa Blanca señaló ataques persistentes de grupos armados como una de las razones para vetar a ciudadanos de dichos países.

🛑MALI Y BURKINA FASO VETAN ENTRADA DE ESTADOUNIDENSES



🇲🇱🇧🇫 Mali y Burkina Faso anunciaron la prohibición de entrada a ciudadanos estadounidenses en sus territorios.



☝️La medida es una respuesta directa a la política migratoria del expresidente de EE.UU., Donald Trump, que… pic.twitter.com/eDjwFfXRvy — Al Mayadeen Español (@almayadeen_es) December 31, 2025

El Gobierno de Malí cuestionó la medida, señalando que fue tomada sin consultas previas, y argumentó que la justificación presentada por Estados Unidos no se correspondía con los hechos reales en el terreno. En este sentido, las autoridades de Bamako y Uagadugú enfatizaron que sus acciones buscan defender la dignidad nacional frente a decisiones unilaterales que estigmatizan a las poblaciones africanas.

Este gesto marca un precedente en la región, al imponer restricciones simétricas frente a una potencia occidental, consolidando una postura de soberanía y resistencia ante las presiones migratorias y políticas provenientes de Washington en el cierre de 2025.

Malí y Burkina Faso no son los primeros países en responder a las restricciones de viaje estadounidenses. El 25 de diciembre, Níger anunció la suspensión de emisión de visas para ciudadanos de Estados Unidos, mientras que Chad había suspendido previamente la expedición de visas tras ser incluido en una lista de prohibición anterior.

Desde la administración de Donald Trump, la lista de países afectados por la prohibición se ha ampliado de 19 a 39, restringiendo el acceso a millones de personas, incluyendo palestinos que utilizan documentos emitidos por la Autoridad Palestina.

Observadores internacionales han criticado la política por afectar de manera desproporcionada a países africanos y de mayoría musulmana, denunciando su carácter discriminatorio y los efectos negativos sobre la unidad familiar. Entre los países incluidos en la medida se encuentran Afganistán, Birmania, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Yemen y Siria.

Los expertos interpretan la decisión de restringir el ingreso de ciudadanos estadounidenses como un acto de afirmación de la soberanía y de protección de la integridad política y social de los gobiernos africanos, en respuesta a políticas de exclusión percibidas como medidas de presión e influencia externa bajo el pretexto de la seguridad nacional.

zbg/tmv