CGTP se moviliza en Lima contra despidos y violaciones laborales

La CGTP en Lima se manifestó por despidos antisindicales y violaciones laborales, exigiendo protección de la libertad sindical y negociación colectiva.

Sindicatos agrupados en la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) se movilizaron frente al Ministerio de Trabajo para denunciar la pasividad estatal ante abusos laborales. Señalaron despidos, bloqueo de negociaciones colectivas y ataques a la libertad sindical. La movilización buscó presionar a las autoridades para que avalen derechos laborales fundamentales.

La CGTP advierte que vacíos legales dejan desprotegidos a los trabajadores sindicalizados. Por ello exige cambios urgentes y una acción más firme del Estado.

Los sindicatos en Perú vienen intensificando movilizaciones frente a diversas instituciones y empresas. Las protestas expresan el malestar por la falta de respuestas a reclamos laborales y sindicales.

Siete de cada diez trabajadores en Perú son informales y no tienen derechos laborales. La informalidad mantiene baja la productividad del país.

Aarón Rodríguez, Lima

frr/mrg