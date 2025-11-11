Rusia niega que Venezuela haya solicitado asistencia militar contra EEUU

Rusia niega que Venezuela le haya solicitado ayuda militar ante la amenaza de Trump de intervenir, en medio de la escalada de tensiones en el Caribe.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó que Venezuela no ha solicitado asistencia militar a Moscú ni el despliegue de armas rusas en su territorio, más allá de lo acordado en tratados previos entre ambos países. Estas declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con medios rusos en Moscú.

“No, no han acudido a nosotros”, aseguró el canciller ruso y enfatizó que “considero incorrecto comparar nuestras relaciones con Bielorrusia [...] con nuestras relaciones con Venezuela, que es un país amigo y una pareja estratégica integral”.

El jefe de la Diplomacia rusa subrayó las diferencias entre la alianza con Bielorrusia y la asociación con Venezuela. “Tomando en cuenta la geografía, es incorrecto comparar esto con la unión que tenemos con la República de Bielorrusia”, explicó.

Además, Lavrov se refirió al nuevo acuerdo de asociación estratégica firmado en mayo durante la visita del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a Moscú. El documento, que se encuentra en su etapa final de ratificación, establece la continuación de la cooperación en seguridad, incluida la cooperación militar-técnica.

Según el canciller ruso, Moscú está “lista para actuar plenamente dentro del marco de las obligaciones que fueron estipuladas mutuamente en este acuerdo con nuestros amigos venezolanos”. El documento, aunque todavía no ha entrado en vigor, está en sus últimas fases de ratificación, detalló.

Rusia: Las acciones de EEUU contra Venezuela no conducirán a nada bueno

En otra parte de sus declaraciones, el jefe de la Diplomacia rusa declaró que las acciones de Estados Unidos contra Venezuela bajo el pretexto de “lucha contra narcotráfico” no producirán resultados positivos.

“La línea que la Administración (del presidente de EE.UU., Donald) Trump ha elegido respecto a Venezuela no conducirá a nada bueno. No mejorará la reputación de Washington ante la comunidad internacional”, lamntó.

Desde septiembre pasado, Estados Unidos, que mantiene desplegada su flota de buques de guerra en el Caribe, ha lanzado ataques —varios de ellos mortales— contra pequeñas embarcaciones en esas aguas, cerca de Venezuela, bajo la excusa de sospechas de narcotráfico. Caracas califica estas acciones como una agresión armada destinada a imponer un cambio de régimen y advierte que el verdadero objetivo es apoderarse del petróleo, el gas, el oro y otros recursos naturales del país bolivariano.

