Canciller denuncia intentos de EEUU por “provocar desastre” en Cuba

El canciller cubano criticó al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y acusó a Washington de “intentar destruir y provocar desastre” en la isla.

En un mensaje publicado el viernes en redes sociales, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, criticó las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio sobre la isla y puso en evidencia lo que considera la incapacidad del senador estadounidense para comprender la resistencia cubana.

“El desastroso secretario de Estado de EE.UU. no es capaz de explicar por qué su poderoso Gobierno ha tenido que dedicar tantos años y movilizar tantos recursos para intentar destruir y provocar desastre en un país en desarrollo relativamente pequeño y de escasa riqueza natural y, sin embargo, no lograr someterlo ni doblegarlo”, escribió Rodríguez en alusión a Rubio aunque no lo ha citado expresamente.

Además, afirmó que “la agresión de EE.UU. contra Cuba ha tenido como fin durante más de seis décadas deprimir, desarticular y destruir la economía cubana, para lo que ha movilizado su descomunal poderío económico y tecnológico y su capacidad coercitiva en casi todos los rincones del planeta”.

Las declaraciones del ministro se producen después de que Rubio arremetiera esa misma jornada sobre el gobierno cubano.

En declaraciones anteriores, Rodríguez acusó a Rubio de “mentir” al afirmar que el Gobierno cubano no coopera con Washington en asuntos como el combate al narcotráfico y al terrorismo. En ese sentido, explicó que Rubio “oculta el trabajo de sus propias agencias especializadas que, durante años, se han beneficiado por vía de la cooperación bilateral, de la firme posición y efectiva acción” de la isla contra esos flagelos.

El pronunciamiento del canciller cubano se produce en un contexto de creciente presión de la Administración del presidente estadounidense Donald Trump sobre Venezuela, aliado estratégico de La Habana. Con el regreso del magnate republicano a la Casa Blanca en enero pasado, Estados Unidos ha reactivado estrategias de intervención en América Latina, evocando principios similares a la Doctrina Monroe y demostrando su interés por involucrarse en los asuntos internos de la región.

zbg/ncl/tqi