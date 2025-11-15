Guardiola honra la memoria de los deportistas asesinados en Gaza

El entrenador español del Manchester City, Pep Guardiola, pide a españoles y aficionados del Barça asistir al partido benéfico Cataluña-Palestina y apoyar a Gaza.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha lanzado un mensaje de apoyo a Palestina en vísperas del partido amistoso y benéfico que enfrentará el 18 de noviembre a la selección de Cataluña y la selección nacional palestina en el Estadio Olímpico de Barcelona.

En un vídeo difundido para promover la iniciativa, Guardiola señaló que “Barcelona, ciudad de paz, acogerá un encuentro entre la selección nacional catalana y la selección nacional palestina. Este partido va más allá del fútbol: Es un clamor a la solidaridad. En homenaje a los más de 400 deportistas palestinos que han sido asesinados en Gaza. Llenemos el estadio”.

Pep Guardiola has promoted a symbolic friendly match set for Tuesday at Barcelona’s Olympic Stadium where Catalonia’s national team will face Palestine.



Organisers say the event intends to highlight the human toll of Israel's war, where over 400 Palestinian athletes were killed pic.twitter.com/WzSoGuOK2m — Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 14, 2025

El técnico catalán, una de las figuras más laureadas del fútbol español, ya se había pronunciado en varias ocasiones a favor del pueblo palestino y había condenado abiertamente los crímenes del régimen israelí en Gaza.

Los organizadores han confirmado que la totalidad de los ingresos por venta de entradas será destinada a ayuda humanitaria y proyectos sociales en Palestina. El encuentro forma parte de una campaña más amplia que busca visibilizar el sufrimiento del pueblo palestino y apoyar los esfuerzos de reconstrucción en Gaza.

El partido se celebrará en un contexto de creciente solidaridad popular y política en España con Palestina, en medio de los ataques que el régimen israelí continúa perpetrando contra la población de Gaza.

Cataluña, comunidad autónoma del noreste español, no es miembro de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en francés) ni de la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA, por sus siglas en francés), lo que le impide participar en competiciones oficiales como el Mundial o la Eurocopa. Sin embargo, su selección —con más de un siglo de historia y cerca de 200 partidos disputados desde 1904— mantiene una actividad internacional regular desde 1997.

Por su parte, la selección palestina se prepara para un partido decisivo ante Libia en el repechaje de la Copa de Naciones Árabes, previsto para el 25 de noviembre en Doha. El amistoso en Barcelona constituye un hito relevante dentro de su preparación.

Este encuentro se enmarca en la gira europea de la selección palestina, que incluirá también un partido contra la selección de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el estadio San Mamés de Bilbao.

El objetivo de estos compromisos amistosos es recaudar fondos para la reconstrucción de Gaza y amplificar la voz de los deportistas palestinos a través del fútbol, convertido en una plataforma internacional de solidaridad y mensaje de paz.

En los ataques perpetrados en Gaza desde octubre de 2023, el régimen israelí ha asesinado al menos a 69 187 palestinos, en su mayoría mujeres y niños. Otras 170 703 personas han resultado heridas, y miles siguen desaparecidas, muchas de las cuales se cree que están atrapadas bajo los escombros de casas destruidas.

La brutal guerra en Israel concluyó con un acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre. Sin embargo, desde entonces, el régimen israelí ha violado repetidamente dicho acuerdo, continuando con los ataques contra la población palestina.

