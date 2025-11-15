Irán exhibe avances aeroespaciales en feria de Teherán

Feria en Teherán muestra avances aeroespaciales de Irán, desde misiles de largo alcance hasta lanzadores de satélites.

Estos días, Teherán fue centro de una exhibición que mostró a la población, los avances y los logros de Irán en el campo de la defensa aérea. La feria, realizada en el Parque Nacional Aeroespacial, expuso lo último en drones, misiles de largo alcance y hasta un lanzador de satélites.

Para muchos, la exhibición ha sido una demostración no solo de la capacidad militar, sino también de la confianza y determinación del pueblo iraní

La exhibición incluyó algunos de los misiles utilizados en respuesta a la reciente agresión israelí contra el país, como el Jorramshahr, con un alcance de 2000 kilómetros, y el hipersónico Fattah.

Irán continúa consolidando su posición como potencia regional en términos de defensa, manteniendo su enfoque en el desarrollo de tecnologías propias para asegurar su soberanía y estabilidad.

Maryam Saeedi, Teherán.

zmo/rba