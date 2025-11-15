Explicación: ¿Por qué millones duermen con el estómago vacío en EEUU, el “país más rico del mundo”?

Millones pasan hambre en EE.UU. mientras los precios suben y la ayuda cae, y en el “país más rico del mundo” la inseguridad alimentaria se agrava cada año.

Por: Ali Zeraatpisheh

El 31 de octubre, el expresidente de EE.UU. Barack Obama destacó un problema que, aunque pasa desapercibido por los medios tradicionales, es ampliamente debatido dentro del país.

“Más de 47 millones de estadounidenses, incluidos uno de cada cinco niños, no tienen acceso confiable y asequible a alimentos nutritivos. Y a medida que el costo de vida se dispara, más familias dependen de los beneficios del programa SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), o cupones de comida, para poner comida en la mesa”, escribió Obama en una publicación en X.

“Los republicanos deben actuar ahora para asegurar que esos beneficios estén disponibles para las personas que dependen de ellos. Si no lo hacen, millones de niños, personas mayores y estadounidenses de bajos ingresos pasarán hambre antes de las fiestas”, agregó rápidamente.

El tuit de Obama reavivó la conversación sobre la persistente y generalizada naturaleza del hambre en EE.UU., un tema que el presidente Donald Trump había descrito recientemente como “el país más rico y respetado del mundo, con casi ninguna inflación”.

La inseguridad alimentaria en el país se ha convertido en un problema que no puede ignorarse. En 2024, aproximadamente el 13.5 % de los hogares estadounidenses, o 18 millones de familias, sufrían inseguridad alimentaria, un aumento respecto al 12.8 % en 2023. De ellos, el 5.1 %, alrededor de 6.8 millones de hogares, enfrentaban una seguridad alimentaria muy baja, lo que significa que tenían que comer menos o saltarse comidas. En total, 47 millones de personas, incluidos 13.8 millones de niños, vivían en hogares con dificultades para obtener suficiente comida.

Los datos disponibles de 2025 no muestran mejora alguna. Las encuestas indican que el 38.6 % de los adultos negros en el país, el 34.6 % de los adultos hispanos y el 52.1 % de los adultos con discapacidades experimentaron hambre o dificultades para pagar alimentos. Estas cifras sugieren que la inseguridad alimentaria en 2025 no ha disminuido y podría haber empeorado.

Las familias con ingresos por debajo del umbral federal de pobreza son las más afectadas. En 2024, la tasa de inseguridad alimentaria en estos hogares alcanzó el 38.7 %. Para los hogares con niños, la tasa fue del 17.9 %, aproximadamente 6.5 millones de familias.

Desde 2019 hasta 2025, los precios de los alimentos aumentaron casi un 28 %, mientras que la ayuda federal por la pandemia terminó. Muchas familias vieron cómo los costos de vida aumentaban más rápido que los salarios.

A medida que los costos del alquiler, la electricidad, el cuidado infantil y el transporte aumentaban, los hogares tuvieron que elegir entre pagar facturas o comprar comida. Para aquellos que ya vivían al borde, esto significaba saltarse comidas, comer menos o comprar alimentos baratos y poco saludables para sobrevivir.

La desigualdad atraviesa cada parte del problema. En 2024, el 23.3 % de los hogares negros y el 21.9 % de los hogares hispanos eran inseguros alimentarios, en comparación con el 9.9 % de los hogares blancos. El Sur tenía la tasa regional más alta con un 14.7 %. Las madres solteras enfrentaron las peores condiciones, con un 34.7 % de sus hogares siendo inseguros alimentarios.

Estas cifras muestran que el hambre en EE. UU. no se debe solo al ingreso. Está moldeada por la raza, el género, la geografía y la desigualdad de larga data. Refleja un sistema en el que la supervivencia depende de lo que las personas pueden permitirse, no de lo que necesitan.

¿Por qué están subiendo los precios de los alimentos y empeorando el hambre?

Los alimentos se han vuelto alarmantemente más caros en EE. UU. Para las familias que ya luchan, este aumento ha profundizado el hambre. En 2024, los precios de los alimentos aumentaron un 5.8 %, después de un aumento aún mayor en 2023. Desde 2019, el aumento total ha sido de aproximadamente un 25 %.

Una familia que antes gastaba $200 en comestibles ahora gasta alrededor de $250 por los mismos productos. Para los hogares de bajos ingresos, esta diferencia significa saltarse comidas o atrasarse en el alquiler.

Varios factores han impulsado el aumento de los precios. La inflación general aumentó el costo del combustible, la mano de obra y las materias primas. Estos costos se distribuyen a lo largo de cada etapa de la producción y el transporte de alimentos. Los eventos climáticos, brotes de enfermedades como la gripe aviar y las interrupciones del suministro empeoraron la situación. Los precios de los alimentos comprados en tiendas aumentaron más de un 11 %, y los alimentos de restaurantes lo hicieron un 7.7 %.

Las familias con ingresos limitados ahora enfrentan elecciones imposibles. Muchas compran alimentos más baratos y procesados que llenan el estómago, pero afectan la salud. Otros se saltan completamente las comidas.

Las encuestas muestran que el 27 % de los adultos se saltaron comidas debido a los costos de los comestibles, y el 18 % consideró recurrir a la asistencia alimentaria. Estos números revelan lo cerca que muchas personas viven del hambre. La pérdida de un trabajo, una factura médica o un aumento en el alquiler puede empujarlas más allá del límite.

Los niños son los que más sufren. La inseguridad alimentaria durante la infancia daña el crecimiento, el aprendizaje y la salud. Deja efectos duraderos que siguen en la edad adulta. Sin embargo, los programas destinados a ayudar, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), ya no cubren el costo real de los alimentos. Los beneficios han permanecido estancados mientras los precios siguen subiendo.

Los datos de principios de 2025 muestran que los costos de los alimentos siguen siendo altos. Los analistas advierten que 2025 y 2026 podrían traer nuevos aumentos si continúan la inflación y los problemas de suministro. Para muchas familias, esto significa mayores dificultades y más hambre en los años venideros.

¿Qué es el SNAP y por qué es tan crítico?

SNAP es el programa gubernamental más grande para combatir el hambre en EE.UU. Ofrece beneficios mensuales a los hogares, que pueden usarse para comprar alimentos en tiendas autorizadas. Para mediados de 2025, más de 42 millones de estadounidenses, aproximadamente el 12.5 % de la población, dependían de SNAP. El beneficio mensual promedio era de alrededor de $202 por persona, apenas suficiente para dos semanas de comestibles modestos.

SNAP previene el hambre para millones, pero no es suficiente. En 2024, se estima que evitó que 2.8 millones de personas cayeran en la pobreza, incluidos 1.4 millones de niños. Sin embargo, para muchas familias, los beneficios están lejos de cubrir el costo real de los alimentos.

Una familia de cuatro personas recibía un máximo de $973 al mes bajo el “Plan de Alimentación Económica”. En áreas caras, esto no cubre ni los comestibles básicos. Para los hogares con los ingresos más bajos, SNAP a menudo marca la diferencia entre comer y pasar hambre.

La elegibilidad depende del ingreso, los activos y el tamaño del hogar. Las familias que ganan menos del 130 % del umbral de pobreza federal califican, aproximadamente $39 000 al año para una familia de cuatro. Millones quedan excluidos debido a papeleo, burocracia o falta de acceso. Algunos estados requieren trabajo o documentación estricta, lo que dificulta que aquellos que lo necesitan accedan a la ayuda.

SNAP también afecta a la economía. Cada dólar gastado genera entre $1.50 y $1.80 en actividad económica local. Las tiendas de comestibles dependen de las compras con SNAP para sobrevivir. Pero el apoyo al programa ha disminuido. Las ayudas de emergencia de la era pandémica, que aumentaron los beneficios en más del 40 %, terminaron a principios de 2023. Las familias perdieron $95 por persona al mes, lo que empujó a millones de nuevo al hambre mientras los precios permanecían altos.

A principios de 2025, SNAP sigue apoyando a decenas de millones, pero la inscripción está cayendo. Los datos preliminares para 2026 sugieren una pequeña disminución, no porque haya menos familias necesitadas, sino porque las barreras impiden el acceso. SNAP sigue siendo frágil en un momento en que millones de estadounidenses siguen luchando por comer. El hambre continúa incluso cuando el programa existe.

¿Quiénes son los más afectados por la inseguridad alimentaria?

El hambre en EE.UU. no es un fenómeno aleatorio. Sigue patrones claros de ingresos, raza, edad y discapacidad. Los más afectados incluyen a los niños, los adultos mayores, las personas con discapacidades y las familias trabajadoras con salarios bajos.

Los niños son los más vulnerables. En 2025, aproximadamente uno de cada cinco niños estadounidenses, casi 14 millones, vivía en hogares que no podían permitirse suficiente comida nutritiva. Los programas que ayudaron durante la pandemia, como la ampliación del Crédito Tributario por Hijos o las comidas escolares gratuitas universales, han terminado.

Muchos niños ahora van a la escuela con hambre. Los maestros informan que los estudiantes se saltan comidas, y las enfermeras escolares o los programas de alimentos durante el fin de semana proporcionan solo un alivio mínimo. El hambre infantil puede causar daños a largo plazo, incluyendo dificultades de aprendizaje, crecimiento retrasado y un mayor riesgo de enfermedades.

Los adultos mayores también están en alto riesgo. Entre 2021 y 2024, la inseguridad alimentaria entre las personas mayores aumentó en aproximadamente un 25 %, afectando a casi 6 millones de personas. Muchos viven con ingresos fijos que no mantienen el ritmo de los aumentos en el alquiler, las facturas médicas y los servicios básicos. Algunos se saltan comidas para poder pagar la medicina o diluyen sus alimentos para que les alcance por más tiempo.

Las familias trabajadoras también enfrentan el hambre. Millones de adultos en trabajos de bajos salarios ganan lo suficiente como para no calificar para el programa SNAP, pero no tienen lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas. En 2024, el 37 % de los adultos tendría dificultades para enfrentar una emergencia de $400. Entre los hogares con inseguridad alimentaria, esta cifra supera el 70 %. El trabajo a tiempo completo ya no garantiza la supervivencia.

Las disparidades raciales son evidentes. En 2024, el 22 % de los hogares negros y el 20 % de los hogares latinos sufrían inseguridad alimentaria, en comparación con el 9 % de los hogares blancos. Las comunidades nativas americanas enfrentan las tasas más altas, a veces superiores al 40 %.

La geografía también juega un papel importante. Las áreas rurales de los Apalaches, el sur profundo y las Grandes Llanuras a menudo carecen de tiendas de comestibles. Los residentes pueden tener que viajar 40 millas para obtener alimentos frescos, si es que pueden permitirse el combustible. El hambre en estas áreas es persistente, no temporal.

La discapacidad empeora el riesgo. Los adultos con discapacidades tienen tres veces más probabilidades de sufrir inseguridad alimentaria. Muchos dependen del Ingreso de Seguridad Suplementaria, que promedia $943 al mes, apenas suficiente para el alquiler. Los bancos de alimentos informan un aumento en el número de personas que enfrentan desafíos de movilidad o salud.

Las tendencias de principios de 2025 no muestran alivio. Los analistas advierten que si la inflación, la asistencia limitada y las políticas restrictivas continúan, la inseguridad alimentaria aumentará. El hambre en los Estados Unidos es generalizada, sistémica y creciente.

¿Cómo ha influido la política gubernamental en esta crisis?

La inseguridad alimentaria en EE. UU. está moldeada por las políticas y decisiones del gobierno. Las políticas sobre elegibilidad, beneficios y programas sociales determinan quién tiene acceso a la comida y quién pasa hambre. En la última década, los cambios en las políticas han oscilado entre la expansión y la restricción, dejando a millones en riesgo.

Durante el primer mandato de Trump (2016–2020), el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés) endureció las reglas del SNAP. En 2019, una norma limitó la capacidad de los estados para eximir los requisitos laborales para los adultos sin dependientes (ABAWDs, por sus siglas en inglés). Estos adultos solo podían recibir SNAP durante tres meses en un período de tres años, a menos que trabajaran o asistieran a un programa de capacitación durante 20 horas a la semana. Esta regla amenazó a casi 700 000 personas, aunque un tribunal la bloqueó en 2020. El acceso a la comida pasó a depender más de las reglas que de la necesidad.

La pandemia de COVID-19 invirtió temporalmente esta tendencia. Los aumentos de emergencia en los beneficios de SNAP incrementaron las ayudas en más del 40 %, reduciendo el hambre a niveles históricamente bajos en 2021. Cuando estos aumentos terminaron en 2023, los hogares perdieron $95 por persona al mes, y la inseguridad alimentaria aumentó de nuevo. El patrón es claro: cuando los beneficios aumentan, el hambre disminuye; cuando los beneficios disminuyen, el hambre aumenta.

Los cambios recientes en las políticas siguen restringiendo el acceso. Los requisitos laborales de los ABAWDs aumentaron a 25 horas por semana, y el límite de edad subió a 54 años. Los estados ahora enfrentan reglas más estrictas para eximir a los beneficiarios.

Los planes para convertir SNAP en subvenciones estatales podrían fragmentar la red de seguridad. Para finales de 2025, se estima que alrededor de 1.8 millones de personas menos participarán en SNAP que en 2024. Estas caídas reflejan la política, no una mejora en las condiciones.

Las decisiones fiscales más amplias empeoran el problema. Las rebajas de impuestos y la reducción del gasto social limitan el apoyo a las familias pobres. La asistencia para vivienda y las expansiones de Medicaid fueron recortadas en algunos estados. Las familias en áreas de alto desempleo o rurales pierden acceso primero. Los bancos de alimentos informan que las filas son más largas, y en los centros urbanos los beneficios de SNAP se agotan antes de que termine el mes.

Los analistas advierten que si las políticas restrictivas continúan, la inseguridad alimentaria aumentará aún más. Las decisiones gubernamentales determinan el hambre. Millones dependen de las políticas para sobrevivir, pero el sistema sigue siendo frágil e insuficiente.

Texto recogido de un artículo publicado en Press TV.