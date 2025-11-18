Irán seguirá cooperando con la AIEA, pide evitar tensiones adicionales - Noticiero 21:30

Irán reafirma cooperación con la AIEA y pide evitar tensiones. Hezbolá denuncia agresiones israelíes y la injerencia de EE.UU. Chile irá a segunda vuelta polarizada.

1. Irán reafirma que continuará la cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica, pero enfatiza que esta última debe abstenerse de acciones que aumenten tensiones.

2. El secretario general del Movimiento de la Resistencia Islámica del Líbano asegura que la unidad y la resistencia son la única medida efectiva ante las agresiones del régimen de Israel. Sheij Naim Qasem advirtió además de la injerencia de EE.UU. en su país, con tal de desestabilizar al país árabe.

3. La candidata comunista y uno de la ultraderecha disputarán la segunda vuelta este 14 de diciembre, en Chile. Quien gane tendrá que gobernar con un parlamento mayoritariamente de derecha, también electo en la jornada comicial de este domingo. Los detalles en el siguiente reporte de nuestra corresponsal en Santiago de Chile.

