Activistas rechazan intervencionismo de EEUU en América Latina

Desde México envían mensajes anti intervencionistas estadounidenses en lo que denominan como un Día de Acción Global “Manos fuera de nuestros territorios”.

Desde la sede del Consulado Colombiano en la Ciudad de México, activistas colombianos y mexicanos expresaron total apoyo al presidente Gustavo Petro, atacado por su solidaridad con Palestina.

Los mexicanos instan a su presidenta Claudia Sheinbaum a rechazar de forma rotunda el injerencismo estadounidense.

Desde México, rechazan el intervencionismo estadounidense en América Latina y llaman a apoyar a los gobiernos como los de Colombia y Venezuela frente a los ataques y amenazas de la administración de Donald Trump.

Sara Morales Gallego, Ciudad de México.

kmd/tqi