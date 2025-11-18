Activistas rechazan intervencionismo de EEUU en América Latina

Desde la sede del Consulado Colombiano en la Ciudad de México, activistas colombianos y mexicanos expresaron total apoyo al presidente Gustavo Petro, atacado por su solidaridad con Palestina.
Los mexicanos instan a su presidenta Claudia Sheinbaum a rechazar de forma rotunda el injerencismo estadounidense.
Desde México, rechazan el intervencionismo estadounidense en América Latina y llaman a apoyar a los gobiernos como los de Colombia y Venezuela frente a los ataques y amenazas de la administración de Donald Trump.
Sara Morales Gallego, Ciudad de México.
kmd/tqi