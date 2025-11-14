Trabajadores de la educación inician paro de labores en México

Trabajadores de la educación iniciaron un paro de labores de 48 horas desde el 13 de noviembre en México.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación convocó a un paro nacional de actividades por 48 horas desde el 13 de noviembre, en la Ciudad de México y en al menos, 20 entidades del país.

Los trabajadores de la educación se mantendrán en plantón cercando a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en la capital mexicana. Denuncian haber sido reprimidos en su intento por llegar a Palacio Nacional.

A la coordinadora se le unieron diversos sindicatos de trabajadores de la educación y la cultura. Los trabajadores de la educación aseguran que de no lograr una mesa de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum en dos días de paro, podría extenderse su lucha a una huelga indefinida.

Sara Morales Gallego, Ciudad de México

rfm/hnb