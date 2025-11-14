Hay avances en seguridad: Sheinbaum destaca la caída de homicidios

La presidenta de México, dio un informe con los resultados positivos contra la inseguridad en los 13 meses que lleva su gobierno.

En solo trece meses que lleva su gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum ha logrado reducir la inseguridad y los homicidios dolosos. Con base en datos de instituciones oficiales, dio a conocer datos que indican que en esta materia va por el camino correcto.

En una comparativa con gobiernos de derecha, mostró que durante los gobiernos de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, los homicidios dolosos aumentaron 148% y durante el del priista Enrique Peña se incrementaron 42% mientras que en el de Andrés Manuel López Obrador, se redujeron 9%. Esto es resultado de la nueva estrategia contra los criminales.

La presidenta dijo que el éxito contra la inseguridad se debe a la atención de las causas como apoyar a los jóvenes, los programas de bienestar y la política humanista del segundo piso de la Cuarta Transformación.

Otro de los éxitos contra la inseguridad, es el abatimiento en los porcentajes de impunidad. Hay 37 000 detenidos en las últimas fechas.

Las acciones contra la inseguridad y el crimen del gobierno mexicano son una estrategia integral que incluye estrategias regionales como la protección del Canal Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec y el combate al lavado de dinero en los casinos, en ambas cosas se presentaron resultados positivos.

Arturo Calvillo, Ciudad de México.

