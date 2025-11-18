Artistas gráficos exponen la realidad palestina desde Argentina

Una muestra que vincula el arte del fileteo argentino y la sátira de la historieta, abrió sus puertas para mostrar la realidad palestina desde la creatividad popular.

El fileteado es una de las expresiones de arte popular de la República Argentina, y esta muestra que fue dedicada a la causa palestina, fue censurada con anterioridad en la ciudad de Buenos Aires, pero una vez más se presenta para ser visitada por el público.

En el museo de arte y memoria de la Ciudad de La Plata, incluso los juguetes tienen mensajes para los niños palestinos.

En el mismo espacio, artistas vinculados a la historieta y el humor gráfico también desafiaron la censura.

Sebastián Salgado, La Plata Argentina.

