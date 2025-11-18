“Fascista en Casa Blanca”: estadounidenses rechazan políticas de Trump

Cada vez más estadounidenses rechazan las políticas del gobierno de Donald Trump. Manifestantes expresaron su repudio al mandatario ante la Casa Blanca.

“Que se largue Trump”. Así es como transcurre una jornada de lunes ante la Casa Blanca. Cualquier ciudadano se puede sumar a lo que se ha convertido en un movimiento social de rechazo a las políticas del Ejecutivo de Donald Trump.

El hartazgo de los estadounidenses tiene mucho que ver con el presidente y su Gabinete; mientras las acusaciones se van sumando, una a una, la popularidad del mandatario va en caída.

“Peligro, peligro: Hay un fascista en la Casa Blanca”. Esta es solo una consigna que los activistas cantan. Y es que escenas como las que tengo a mis espaldas se han convertido en algo cotidiano frente a las oficinas del presidente. Mientras tanto, este se ha ocupado de tratar de imponer una Doctrina Monroe 2.0.

Así, invocando supuestos derechos imperiales y modelos de coloniaje, Washington pretende involucrar al país en una nueva aventura bélica, esta vez en el así llamado “Patio Trasero” de Estados Unidos.

Marcelo Ali Sánchez, Washington.

