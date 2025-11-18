Irán prioriza a sus vecinos y fortalece lazos estratégicos en mar Caspio

El canciller iraní, Abás Araqchi, asegura que los vecinos son prioridad y destaca los excelentes nexos diplomáticos y estratégicos con los países del Mar Caspio.

“Nuestros vecinos son nuestra prioridad” en la política exterior de la República Islámica de Irán, ha asegurado este martes el canciller de Irán en declaraciones vertidas en la Cumbre de Gobernadores de los Países Ribereños del mar Caspio, celebrada en la ciudad norteña iraní de Rasht.

Araqchi ha resaltado que las relaciones de Irán con todos los países de la región del mar Caspio son excelentes y ha especificado que, en algunos casos, han pasado a conformar vínculos estratégicos con estos países.

Al respecto, ha hecho hincapié en la necesidad de aprovechar las grandes capacidades políticas, económicas, sociales, culturales e incluso de seguridad de los Estados ribereños del Caspio.

De hecho, ha señalado que los nexos de Irán con Rusia constituyen una asociación estratégica, la cual se ha consolidado el año pasado con la firma de un acuerdo de cooperación a largo plazo de 20 años entre ambos países.

Importancia del Golfo Pérsico y del Caspio para Irán

El máximo diplomático iraní ha subrayado que el país persa comparte fronteras terrestres y marítimas con 15 países, y que posee vecinos muy valiosos, especialmente en dos regiones acuáticas: el Golfo Pérsico al sur y el Mar Caspio al norte.

Ha agregado que los países ribereños del Caspio, conscientes de la importancia de la región, de los intereses compartidos y de algunas preocupaciones comunes, han iniciado desde hace años cooperaciones conjuntas.

El Mar Caspio está rodeado de cinco Estados: Azerbaiyán, Rusia, Irán, Kazajistán y Turkmenistán.

tqi/ncl/tqi