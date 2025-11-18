Colonos israelíes queman casas y coches de palestinos en Cisjordania

En plena escalada de violencia en Cisjordania, colonos judíos llevaron a cabo dos ataques de gran magnitud en los que incendiaron viviendas y vehículos palestinos.

Dhyab Mashala, jefe del consejo de la aldea de Al-Jaba, ubicada a 15 kilómetros (9,3 millas) al suroeste de Beit Lahm (Belén), en la Cisjordania ocupada, denunció que un grupo de enfurecidos colonos sionistas irrumpió el lunes por la noche en la localidad e incendió tres casas, una choza y tres vehículos.

Testigos presenciales señalaron que más de 100 colonos extremistas participaron en el ataque.

Mashala declaró a la agencia de noticias palestina WAFA que los atacantes causaron graves daños en la aldea, pero que los vecinos lograron extinguir las llamas. No se reportaron víctimas.

Según la radio del ejército israelí, el ataque fue supuestamente en represalia por el desmantelamiento de un puesto de avanzada de colonos ilegales y los enfrentamientos ocurridos ese mismo día en la región de Gush Etzion.

El lunes por la mañana, la agencia de noticias palestina WAFA informó que colonos, bajo la protección de las fuerzas israelíes, habían incendiado una casa y dos vehículos, además de atacar físicamente a varios civiles en la ciudad de Sair, ubicada al noreste de Al-Jalil (Hebrón),

Los extremistas colonos atacaron a los palestinos con porras y objetos punzantes, causando heridas a varias mujeres. Las fuerzas israelíes impidieron el acceso de los bomberos y las ambulancias al lugar.

El jefe de la Comisión de Resistencia a la Colonización y al Muro de la Autoridad Palestina, Muayyad Shaban, afirmó el 5 de noviembre que las fuerzas israelíes llevaron a cabo 1584 ataques en Cisjordania el mes pasado, que incluyeron agresiones físicas directas, demoliciones de viviendas y el desarraigo de olivos.

Las gobernaciones que experimentaron la mayor parte de la violencia fueron Ramalá con 542 incidentes, Nablus con 412 y Al-Jalil con 401.

La investigación, recopilada en un informe mensual del CRRC titulado Violaciones de ocupación y medidas de expansión colonial, registró además 766 ataques llevados a cabo por colonos.

Por su parte, la ONU informó que en octubre de 2025 se llevaron a cabo al menos 264 ataques por parte de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania, la cifra mensual más alta desde 2006.

Según el informe de la Comisión Palestina de Resistencia al Muro y a los Asentamientos, las fuerzas israelíes y los colonos llevaron a cabo un total de 2350 ataques en octubre de 2025, incluidos incursiones en viviendas, tala de olivos y destrucción de campos agrícolas.

