Israel asesina a 23 palestinos en nuevos ataques a Gaza

Al menos 23 palestinos murieron en Gaza en las últimas 24 horas debido a ataques de Israel, que viola flagrantemente el alto el fuego pactado en octubre.

Según la cadena catarí Al Jazeera, los ataques aéreos del ejército israelí, que han estado dirigidos en particular contra las zonas de la Ciudad de Gaza y Jan Yunis, han dejado también varias decenas de heridos.

Entre las víctimas fatales se encuentra una familia entera de cinco personas, cuya vivienda en el barrio de Zeitoun, en la Ciudad de Gaza, que fue aniquilada por un ataque israelí.

Children were injured after Israeli occupation forces struck the Awqaf building sheltering displaced families in the al-Zaytoun neighborhood of Gaza City. pic.twitter.com/POeOz0i8Cj — Quds News Network (@QudsNen) November 19, 2025

Israel inició una ofensiva militar en la Franja de Gaza, con el apoyo de EE.UU., el 7 de octubre de 2023. Después de dos años, la parte israelí pidió un alto el fuego, el cual fue aceptado por el movimiento palestino HAMAS.

En este contexto, Israel ha violado 393 veces el alto el fuego desde que entró en vigor el pasado 10 de octubre, y ha matado a 279 gazatíes y herido a más de 652, además de detener a 35 ciudadanos palestinos durante incursiones y redadas, según aseguró este miércoles el Gobierno de Gaza.

