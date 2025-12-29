Habitantes de Somalilandia rechazan cómo Israel intenta instrumentalizar su territorio, y ondean banderas palestinas en solidaridad con este pueblo.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció el viernes el reconocimiento de Somalilandia como un “Estado independiente y soberano”. De este modo, Israel se convirtió en el primer régimen del mundo en reconocer oficialmente a Somalilandia, la autoproclamada república que se separó de Somalia en 1991.

En respuesta a la decisión del gabinete israelí, los habitantes de Somalilandia realizaron el domingo protestas contra el reconocimiento de la región por Israel, que ha provocado la condena de países árabes y musulmanes, según el portal arabi 21.

Durante las manifestaciones se ondearon banderas palestinas como símbolo de rechazo.

Mientras los manifestantes expresaban rechazo a la presencia israelí en Somalilandia, miembros del clan Samarun, residentes en la región de Borama, parte administrativa de Somalilandia, participaron activamente en las protestas.

Observadores señalaron que las protestas reflejan la falta de entusiasmo del clan hacia el movimiento secesionista, aunque la intervención israelí fue el detonante de sus protestas, lo que sugiere una posible escalada de tensiones en la región.

رفعوا الأعلام الفلسطينية…احتجاجات في مدينة بوراما بالصومال ضد التطبيع مع إسرائيل pic.twitter.com/fiXN4UneLS — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 29, 2025

Hasta ahora, decenas de países han condenado el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel, expresando preocupación por las consecuencias negativas para la estabilidad del contiente de África.

Por su parte, el líder del movimiento popular yemení Ansarolá, Seyed Abdulmalik Badredin al-Houthi, ha descrito el reconocimiento de Somalilandia por Israel como una “postura hostil” que no solo apunta contra Somalia y su entorno africano, sino también contra Yemen, el mar Rojo y todos los países ribereños de esta vía marítima estratégica.

La Liga Árabe, a su vez, calificó esta acción de los sionistas de inválida e ilegal, subrayando que la explotación de los puertos del norte de Somalilandia para la construcción de bases militares es un acto condenable.

Los países árabes, en su rechazo a cualquier intento de facilitar el plan de desplazamiento forzado del pueblo palestino, afirmaron que la región del noroeste de Somalia es una parte indivisible de la República Federal de Somalia, y que su reconocimiento constituye parte de los esfuerzos de Israel para desestabilizar la seguridad y la paz globales.

El anuncio del régimen usurpador se produce después de que, a finales de noviembre, expertos del instituto para estudios de seguridad israelí destacaran la importancia de normalizar las relaciones con Somalilandia debido a su “ubicación geoestratégica”.

