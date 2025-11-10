Cuerpos palestinos devueltos por Israel muestran extracción de órganos

Un cirujano advierte que los restos de palestinos devueltos por Israel muestran signos de extracción de órganos con precisión quirúrgica para trasplantes.

El Dr. Ghassan Abu Sittah, cirujano británico-palestino, declaró el domingo haber visto “fotografías de los cuerpos que el Ministerio de Salud palestino recibió del ejército israelí”, los cuales mostraban claramente “pulmones, corazón, riñones e hígado extirpados quirúrgicamente, de manera profesional, utilizando sierras de hueso afiladas, sin causar ningún daño a los tejidos circundantes”.

“Estos cuerpos también presentaban quemaduras por nitrógeno líquido en la piel, pero ninguna otra lesión. Es poco probable que los órganos se hayan extraído después de la muerte. Todos estos cuerpos pertenecían a palestinos, cuyos familiares aseguraron que habían sido encarcelados vivos”, añadió.

Asimismo, agregó que, “todo esto es un fuerte indicio de extracción de órganos (…) Cada órgano fue retirado como si estuviera listo para trasplante”.

Abu Sittah precisó que las fotografías fueron tomadas el 17 de octubre, poco después de que el régimen sionista entregara 120 cuerpos al Ministerio de Salud palestino.

Dichas observaciones coinciden con los informes del director de la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza, Ismail al-Thawabta, quien denunció que las fuerzas israelíes habrían extraído órganos de palestinos fallecidos y exigió una investigación internacional inmediata.

Al-Thawabta detalló que decenas de cuerpos presentaban mutilaciones y carecían de partes vitales, como ojos, extremidades y órganos internos. “Al examinar los cuerpos, encontramos que faltaban grandes partes; había cuerpos mutilados, cuerpos sin cabeza, sin extremidades, sin ojos y sin órganos internos”, puntualizó.

La Oficina de Prensa del Gobierno de Gaza afirmó que los restos de palestinos muestran “pruebas concluyentes de ejecuciones extrajudiciales y torturas brutales”, incluyendo marcas de ahorcamiento y cuerdas en el cuello, heridas de bala a quemarropa, manos y pies atados con correas de plástico, ojos vendados, aplastamiento por orugas de tanques israelíes, así como fracturas, quemaduras y heridas profundas que evidencian “tortura física severa”.

“El establecimiento urgente de una comisión internacional independiente es imprescindible para investigar estos crímenes atroces y exigir responsabilidades a los líderes israelíes por los crímenes de guerra cometidos contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza”, agregó la Oficina.

Desde que entró en vigor el alto el fuego en Gaza el 10 de octubre, Israel ha entregado 300 cuerpos de palestinos que muestran claras señales de tortura y maltrato.

