Israel sigue violando tregua en Gaza: mata a otros 2 palestinos

El régimen de Israel asesina a otros dos palestinos en Gaza, mientras enfrenta críticas por violar el alto el fuego.

La cadena catarí Al Jazeera ha informado este lunes que dos palestinos, incluido un niño, han perdido la vida en un ataque con dron israelí al este de Jan Yunis, en la Franja de Gaza.

El Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) ha reafirmado su compromiso con el acuerdo de alto el fuego en Gaza, advirtiendo que las violaciones repetidas de Israel ponen en riesgo la correcta implementación del mismo.

💥Two people have been killed including a child in Israeli bombing of Khan Younis.. pic.twitter.com/jM4IGPAfCM — Motasem A Dalloul (@AbujomaaGaza) November 10, 2025

El domingo, Ismail Radwan, alto miembro de HAMAS, indicó que el acuerdo de alto el fuego estaba destinado a detener la muerte de civiles, pero desde su entrada en vigor han sido asesinados 241 palestinos.

Radwan también criticó el flujo limitado de ayuda humanitaria que entra en la Franja de Gaza, devastada por la guerra, señalando que solo se permite la entrada de 150 a 200 camiones diarios, muy por debajo de los 600 acordados.

El alto funcionario de HAMAS enfatizó que la población de Gaza sigue sufriendo hambre, y que médicos y hospitales necesitan urgentemente suministros debido al bloqueo israelí en curso. Radwan instó a la comunidad internacional a ejercer presión sobre Israel para reabrir el cruce de Rafah.

Desde octubre de 2023, los bombardeos y ataques aéreos israelíes han continuado arrasando viviendas, hospitales y redes de agua palestinas en toda Gaza, dejando la infraestructura de los territorios palestinos en ruinas. Según el Ministerio de Salud de Gaza, durante los dos últimos años, Israel ha asesinado a más de 69 000 palestinos en el enclave costero.

