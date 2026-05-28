Mujeres marchan en Bolivia con cacerolas vacías exigiendo renuncia del presidente

A casi un mes de bloqueos y protestas contra el presidente Rodrigo Paz y la entrega de recursos a oligarquías trasnacionales, mujeres realizaron una marcha de “cacerolas vacías”.

En el Día de la madre boliviana, indígenas, obreras y campesinas marcharon con cacerolas vacías, exigiendo la renuncia del presidente y una solución a la profunda crisis que las atraviesa.

La falta de alimentos, el encarecimiento de la canasta familiar, la denominada "gasolina basura", el escándalo de las "narco maletas" y las políticas neoliberales de Paz Pereira han desatado la indignación y la bronca de las madres bolivianas.

Las protestas contra el gobierno ya llevan casi un mes. El saldo incluye muertos, heridos y una dura represión de las fuerzas militares y policiales contra los manifestantes.

La demanda de mujeres indígenas, obreras y campesinas es clara: la única salida a la crisis es la renuncia del presidente boliviano.

Con cacerolas, listones negros y wiphalas, indígenas, campesinas y obreras, protagonizaron una "Gran marcha por la Vida y la Justicia", en el Día de la Madre boliviana, exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira.

Sdenka Saavedra, La Paz.

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