Bolivianos recuerdan 78 años de la Nakba y exigen justicia para Palestina

En Bolivia, bajo el lema “Fuera genocidas de Bolivia”, manifestantes exigieron romper relaciones con el régimen israelí y condenaron los actos de Israel y EE.UU. al recordar la Nakba.

Con motivo del 78° aniversario del Día de la Nakba, “catástrofe”, movimientos sociales condenaron los actos criminales del régimen israelí contra Palestina.

La catástrofe ocasionada por Israel en 1948 expulsó a más de 750 000 palestinos y tomó el 78 % de su territorio. 78 años después, la herida sigue abierta.

Asimismo, los activistas exigieron al gobierno boliviano la ruptura inmediata de relaciones con Israel. Su argumento fue tajante: “no se puede tener relaciones diplomáticas con un Estado que comete actos de genocidio”.

También demandaron el fin de las agresiones contra Palestina, Líbano e Irán, y se procese y condene ante tribunales internacionales al régimen israelí, EEUU y sus socios.

A 78 años del Día de la Nakba, el grito por Palestina aún resuena en Bolivia, donde organizaciones de solidaridad condenaron la criminalidad israelí, exigiendo un Estado libre y soberano para el pueblo palestino.

Sdenka Saavedra, La Paz.

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