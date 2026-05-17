NYT: Israel asesinó a agricultor iraquí que halló base secreta

Según The New York Times, un agricultor iraquí murió a manos de fuerzas israelíes tras descubrir accidentalmente una base militar secreta en el desierto.

Una investigación publicada este domingo por el diario estadounidense The New York Times ha revelado que las fuerzas israelíes habían establecido un puesto encubierto en el desierto entre Nayaf y Karbala para apoyar operaciones aéreas y desplegar unidades de fuerzas especiales durante el conflicto contra Irán.

Awad al-Shammari, el agricultor iraquí, se dirigía el 6 de marzo de 2026 a comprar provisiones cuando detectó movimientos sospechosos en la zona y alertó a las fuerzas de seguridad iraquíes. Horas antes de la llegada de tropas iraquíes, Al-Shammari y dos soldados se enfrentaron a las fuerzas israelíes, tras lo cual su vehículo fue alcanzado por un ataque aéreo efectuado desde un helicóptero, causándole la muerte y dejando heridos a los dos militares, de acuerdo con la investigación.

Awad al-Shammari,

El informe señala que las fuerzas israelíes habrían interceptado las comunicaciones del agricultor mediante sistemas de vigilancia, rastreado su teléfono móvil y posteriormente localizado su vehículo.

La familia de Al-Shammari tardó dos días en conocer su destino. “Nos dijeron que había una camioneta calcinada, igual a la de Awad, pero nadie se atrevía a acercarse”, declaró su primo Amir al diario estadounidense. “Cuando llegamos allí, encontramos el coche y el cuerpo quemados”, señaló.

La investigación añade que las instalaciones israelíes fueron montadas poco antes del inicio de la guerra, a finales de febrero, y posteriormente utilizadas durante un ataque en marzo contra fuerzas iraquíes que estuvieron cerca de descubrir la posición secreta.

Medios israelíes indicaron que en la base operaban equipos de rescate y comandos encargados de extraer pilotos derribados dentro de Irán en caso necesario. Asimismo, las fuentes consultadas por The New York Times afirmaron que existía una segunda base israelí en el mismo desierto, activa desde antes del conflicto más reciente y utilizada durante la guerra contra Irán de junio de 2025.

Las revelaciones provocaron indignación en Irak y renovaron las exigencias para que el Gobierno investigue las presuntas actividades militares israelíes en territorio iraquí.

De acuerdo con las fuentes citadas por el periódico, Washington conocía la existencia de la base descubierta por Al-Shammari al menos desde junio de 2025, lo que ha generado acusaciones de que EE.UU. ocultó la información a Bagdad pese a su alianza con Irak.

El diputado iraquí Raed al-Maliki acusó a Washington de facilitar las operaciones israelíes durante la guerra. “Estados Unidos entregó el espacio aéreo iraquí a la entidad sionista durante la guerra y ordenó apagar los sistemas de radar”, afirmó. “Ahora ha quedado claro que territorio iraquí también fue utilizado para establecer un centro secreto de inteligencia o una base de la entidad sionista”, condenó.

La agresión injustificada de Estados Unidos e Israel contra Irán comenzó el 28 de febrero con ataques aéreos que asesinaron a altos funcionarios y comandantes iraníes. Los Estados ribereños del Golfo Pérsico permitieron que los regímenes agresores utilizaran su territorio y su espacio aéreo para lanzar ataques contra Irán.

En respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes lanzaron 100 oleadas de ataques de represalia exitosos contra objetivos estadounidenses e israelíes sensibles y estratégicos en toda la región.

zbg/hnb