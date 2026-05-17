Imperio en caída libre: desesperada retórica belicista contra Irán demuestra que EEUU ha perdido rumbo

La retórica amenazante que emana de Washington estos días no es simplemente producto de una administración desorientada y acosada o de las posturas propias de un año electoral.

Se trata de un instrumento calculado de guerra psicológica, utilizado tras un desempeño desastroso tanto en el campo de batalla como en la mesa de negociaciones.

Como lo expresó sucintamente un asesor principal del Líder de la Revolución Islámica, el tono amenazante del enemigo tiene un único propósito: asustar a Irán para que se retire parcial o totalmente de las condiciones que Irán ha presentado para poner fin a la guerra ilegal y no provocada.

Pero tras la fanfarronería se esconde una realidad más profunda. Estados Unidos ya no amenaza desde la posición de supremacía indiscutible que alguna vez disfrutó. Ahora recurre a la beligerancia desde el borde del declive y la decadencia.

Tras sufrir sucesivas derrotas militares y estratégicas —desde la guerra de los doce días del año pasado hasta la guerra del Ramadán de este año—, el Imperio estadounidense ve su otrora poderosa imagen hecha añicos. Estas amenazas vacías no son señal de fortaleza, sino las últimas y desesperadas convulsiones de una supuesta “superpotencia” que intenta recuperar su relevancia mediante el chantaje.

El arma que falló: por qué las amenazas ahora superan a la acción

El elemento más crucial que el enemigo utiliza para imponer sus dictados nunca ha sido simplemente su arsenal militar, sino la forma en que Irán reacciona ante el concepto mismo de guerra.

Tras imponer dos guerras devastadoras y no provocadas a la República Islámica en un lapso de diez meses, causando grandes pérdidas humanas y económicas, el enemigo ahora busca instrumentalizar el mismo dolor que ha sufrido el pueblo iraní.

La estrategia es brutal pero sencilla: esgrimir la amenaza de aún más muerte y destrucción, para luego exigir una retirada de las posiciones lógicas y basadas en principios de Irán.

Pero aquí radica el error fatal del enemigo. En ambas guerras impuestas, ni Estados Unidos ni su aliado sionista lograron una sola victoria militar sobre Irán. Bombardearon barrios civiles, hospitales y centros de investigación. Asesinaron al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y a casi 170 niños en un aula: actos de una cobardía y criminalidad tan sin precedentes que borraron cualquier límite que aún quedara.

Pero en el campo de batalla, donde la fuerza material se enfrenta a la voluntad de una nación agraviada, no lograron nada. Absolutamente nada. La nación iraní resistió con todas sus fuerzas, y el enemigo sufrió pérdidas inimaginables.

En consecuencia, la amenaza de guerra ha demostrado ser más efectiva para el enemigo que la guerra misma. Durante años, Washington ha chantajeado a Irán manteniendo la espada de la guerra pendiendo sobre sus hombros.

Y en algunos casos, sobre todo en el Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés), esta extorsión psicológica tuvo éxito, consiguiendo concesiones que el campo de batalla jamás podría haber logrado.

Pero esos días están llegando a su fin, e incluso los estadounidenses lo saben.

La última flecha en el carcaj

Hoy, la necesidad del enemigo de mantener la espada en alto sobre la cabeza de Irán es mayor que nunca. Y, paradójicamente, esa urgencia es señal de profunda debilidad.

Si Estados Unidos fracasa en su actual campaña de chantaje contra Irán —y seguramente lo hará— perderá los últimos vestigios de credibilidad y prestigio. Consideremos las cifras: Washington ya ha lanzado su último recurso: la agresión militar a gran escala. Dicho recurso no logró ninguno de sus objetivos. No desmanteló el programa nuclear iraní. No doblegó a la República Islámica. Ni siquiera cumplió con los objetivos militares básicos.

Si la extorsión también fracasa, el Imperio se quedará sin nada. Ni victoria militar. Ni rendición diplomática. Ni colapso económico en Teherán. Estados Unidos habrá dilapidado su último recurso: la ilusión de ser una potencia a tener en cuenta. Ya se encuentra al borde del abismo.

Por lo tanto, las amenazas actuales no tienen que ver con Irán en absoluto. Se trata de defender los maltrechos restos de la imagen global de Estados Unidos. Washington teme un efecto dominó. Si Irán se mantiene firme —si se niega a ceder—, los satélites y aliados regionales de Estados Unidos observarán en tiempo real cómo el emperador pierde el control por completo.

Uno a uno, reajustarán sus lealtades. Esta vez, la amenaza de guerra no es una ofensiva decidida, sino una defensa férrea: el último aliento de un imperio en decadencia que intenta evitar su propio colapso irreversible.

En realidad, estas amenazas representan los últimos intentos de una supuesta “superpotencia” por evitar el colapso total. Si tuvieran éxito —y si Irán retrocediera, aunque fuera tácticamente, de sus posiciones lógicas y legales—, Estados Unidos obtendría un respiro temporal. Aseguraría su supervivencia y un margen de maniobra. Se apresuraría a compensar sus debilidades materiales y, lo que es más importante, a reparar el daño a su reputación causado por sus fallidos enfrentamientos con Irán. Luego, podría utilizar esa credibilidad recuperada en futuras rondas de guerra.

Pero los responsables de la toma de decisiones en Irán comprenden perfectamente esta trampa. Cualquier retroceso en sus posiciones firmes y basadas en principios no evitará mayores pérdidas, sino que las acelerará. Porque los cálculos del enemigo son brutalmente sencillos: cada retirada de Irán valida su estrategia de amenaza.

La amenaza existencial requiere resistencia existencial

Para Estados Unidos e Israel, esta guerra representa una amenaza existencial. Han puesto en juego su hegemonía regional, su credibilidad disuasoria y la supervivencia del orden que prefieren, al obligar a Irán a rendirse. Pero lo contrario también es cierto. Así como la guerra es una amenaza existencial para el enemigo, también lo es para Irán.

Y un enemigo que ya ha cometido el crimen más atroz —el asesinato de un líder— no conoce límites. Cuando alguien traspasa ese umbral, le demuestra al mundo que es capaz de cualquier cosa. Ninguna negociación, ninguna concesión, ninguna retirada parcial satisfará a semejante adversario. Las concesiones no comprarán la paz; solo propiciarán una mayor agresión. Esto ha quedado plenamente demostrado en las dos últimas guerras impuestas.

Por lo tanto, una amenaza existencial exige una resistencia existencial. Esto implica la máxima firmeza. Significa no retroceder, ni siquiera verbalmente, en la protección del sistema. Significa lograr la máxima disuasión, no mediante la negociación, sino mediante una voluntad inquebrantable.

Por el contrario, la resistencia ante una amenaza existencial —y la consiguiente decepción del enemigo— conduce a la forma más elevada de disuasión: el poder intrínseco. No un poder prestado. No un poder que dependa del permiso estadounidense ni de la mediación europea. El poder intrínseco emana de la propia resiliencia de la nación, de su ingenio militar y de su negativa a someterse.

Y aquí reside la ventaja estratégica que los analistas occidentales pasan por alto sistemáticamente. Alcanzar el máximo nivel de poder disuasorio genera seguridad. La seguridad genera capital e inversión. La inversión neutraliza las presiones económicas. La misma resiliencia que frustra el chantaje de Washington es la clave que abre las puertas al futuro económico de Irán.

No se trata de vías separadas. Son una única realidad integrada.

Asimetría: el arma predilecta de Irán

La brecha militar convencional entre Irán y la alianza estadounidense-israelí sigue siendo enorme en términos de equipamiento, tecnología y poderío militar visible. Esto no es ningún secreto. Pero la guerra no se reduce a una hoja de cálculo. Ante esta disparidad, Irán adoptó métodos de guerra asimétrica, que han demostrado ser sumamente eficaces en la guerra reciente.

Ante los intensos y masivos bombardeos aéreos, Irán no intentó responder con la misma moneda, avión por avión, bomba por bomba. En cambio, desplegó una defensa y un ataque orientados al impacto, utilizando equipos mínimos y de bajo costo para lograr efectos estratégicos desproporcionados.

Esto no es un signo de debilidad, sino una demostración de inteligencia estratégica.

Además, un nuevo elemento se ha sumado a las ecuaciones de la guerra: la Ummah movilizada. Durante décadas, Estados Unidos asumió que podía combatir a Irán de forma aislada. El frente de resistencia, que se extiende desde el Líbano hasta Yemen, desde Irak hasta Palestina, ha transformado la guerra asimétrica en un multiplicador de fuerza regional.

En las dos guerras impuestas recientemente, este elemento inclinó decisivamente la balanza a favor de Irán.

Esta misma lógica se aplica a la hora de contrarrestar las amenazas clásicas. Las respuestas asimétricas y no clásicas siempre son más efectivas contra una superpotencia rígida y tecnológicamente dependiente. Y no nos engañemos: si el enemigo vuelve a convertir sus amenazas en acciones, Irán desplegará opciones que ha ocultado deliberadamente hasta ahora.

Estas opciones no son ningún secreto. Incluyen la participación en otras arterias económicas globales vitales de la región, no solo el estrecho de Ormuz. Incluyen el despliegue de armas estratégicas de nueva generación, desarrolladas precisamente para tal contingencia. Y también incluyen la reactivación de todas las líneas rojas y consideraciones militares que se respetaron o se dejaron de lado durante la Guerra de los Doce Días y la Guerra del Ramadán.

Una segunda ronda, si llega, no se parecerá a la primera. Y el enemigo lo sabe.

Dos frentes, una voluntad inquebrantable

El camino de fortaleza forjado por las fuerzas armadas de Irán en el campo de batalla y por su pueblo en las calles debe continuar ahora en dos frentes cruciales: la diplomacia y la resiliencia económica.

Los aparatos ejecutivo y diplomático de Irán son actualmente como combatientes apostados tras un sistema de lanzamiento de misiles. No son administradores en la retaguardia, sino defensores en primera línea, obligados a luchar hasta la muerte por la existencia de su país.

No hay lugar para el cansancio ni para la rendición táctica disfrazada de pragmatismo.

La resiliencia tanto del gobierno como del pueblo no es meramente un eslogan político. Es un requisito fundamental para superar esta etapa, preservar la existencia de Irán, crear una disuasión duradera y eliminar para siempre la sombra de la guerra.

La diplomacia iraní, con una comprensión clara y precisa de la trascendencia de este momento, no debe dejar ninguna vía libre para que el enemigo alcance sus objetivos. Esto significa que no debe haber compromisos ambiguos, concesiones encubiertas ni señales sutiles de debilidad que puedan interpretarse en Washington y Tel Aviv como fisuras en la voluntad iraní.

El Imperio no puede permitirse otra gran derrota

Estados Unidos amenaza hoy a Irán no porque opere desde una posición de fuerza, sino porque es débil y está fracasando. Las amenazas buscan obtener lo que el campo de batalla no pudo conseguir: una retirada simbólica iraní que permita al Imperio recomponer su maltrecha imagen.

Los dirigentes iraníes comprenden perfectamente esta lógica. Saben que cualquier retirada, incluso temporal o parcial, no evitará otra guerra, sino que la garantizará. Porque la única vía que le queda al enemigo para preservar su credibilidad es doblegar la voluntad iraní.

Pero el enemigo fracasará. Irán no tiene más remedio que mantenerse firme. Una amenaza existencial exige una resistencia existencial, y la resistencia, en última instancia, es el único camino hacia la seguridad, la inversión, el alivio económico y una paz duradera en el país y la región.

La espada de la guerra aún pende sobre nuestras cabezas, pero la mano que la empuña tiembla. Irán ha aprendido una verdad simple: una mano temblorosa no puede herir más profundamente que una nación que se niega a doblegarse.