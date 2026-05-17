Israel rompe otra vez el alto al fuego y asesina a alto mando de HAMAS

Un ataque israelí rompe nuevamente el alto al fuego vigente en Gaza, con el asesinato de un alto mando de HAMAS y un saldo de víctimas que reaviva la escalada del conflicto en el terreno.

Un doble ataque aéreo israelí sacudió este viernes la ciudad de Gaza. Aviones israelíes bombardearon con más de cinco misiles una vivienda ubicada en un edificio residencial en el centro de la ciudad. Minutos después, un segundo ataque alcanzó un vehículo civil. En esto ataques cerca de diez personas murieron y decenas resultaron heridos. El impacto provocó escenas de caos donde vecinos y equipos de emergencia trabajaron entre los escombros para intentar recuperar a las víctimas.

Según medios israelíes, el objetivo de la operación era asesinar a Ezzedin al-Haddad, considerado uno de los principales líderes del ala militar de HAMAS. El ataque representa una nueva escalada militar y vuelve a poner en duda el alto al fuego vigente desde octubre de 2025.

Hoy sábado se celebró el funeral de Al-Haddad, en el que también fueron despedidos su esposa e hija, fallecidas en el mismo ataque. Miles de gazatíes participaron en el funeral, asegurando apoyo a la resistencia, y seguir el camino de este líder.

En medio del dolor, las autoridades locales afirman que la tregua se ha convertido en una realidad inexistente, mientras la población continúa viviendo bajo una presión constante de violencia y miedo.

Este ataque vuelve a poner en evidencia la tregua humanitaria en Gaza, en medio de una escalada que no se detiene sobre el terreno. Mientras continúan los bombardeos y el asesinato de grandes líderes, crece el sentimiento de apoyo a la resistencia entre una población que sigue viviendo bajo constante presión.

Huda Hegazi, Gaza.

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