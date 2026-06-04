Comandante iraní: EEUU debe aceptar condiciones de Irán o recibirá dura bofetada

Un alto comandante militar iraní ha asegurado que Estados Unidos recibirá “una fuerte bofetada” si no acepta las condiciones de Irán para poner fin a la guerra.

“El estrecho de Ormuz es una poderosa herramienta de disuasión para nosotros, y el enemigo debe recibir una fuerte bofetada que lo haga reconocer la realidad o aceptar sensatamente las condiciones de Irán”, ha declarado el general de división Mohsen Rezai, excomandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI).

Rezai ha señalado que la gran nación iraní ha puesto fin al mito de la superpotencia estadounidense. “La historia registrará que el declive de la hegemonía de Estados Unidos en el Golfo Pérsico fue provocado por el pueblo iraní. Las futuras generaciones reconocerán este hecho”, ha recalcado.

Al referirse a las posturas de los países árabes del Golfo Pérsico, el también miembro del Consejo de Discernimiento del Sistema de Irán ha subrayado que los gobernantes de Kuwait, Baréin y Emiratos Árabes Unidos han cometido un error al seguir diseñando sus políticas sobre la base de una visión unipolar o bipolar del mundo.

“Deben comprender que Estados Unidos, dentro de unos años, no será el mismo de hace tres décadas ni siquiera el de hoy; se debilitará”, ha agregado.

Asimismo, ha sostenido que, para garantizar la seguridad de la región, es necesario establecer nuevos mecanismos y un nuevo orden en el Golfo Pérsico con la participación de los países ribereños.

“A escala de Asia Occidental, debería formarse una unión integrada por países como Irán, Turquía, Egipto, Pakistán, Arabia Saudí y otras naciones de la región, que podría convertirse en la cuarta potencia mundial”, ha enfatizado.

rba