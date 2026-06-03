Qalibaf: La era de amenazar a Irán sin consecuencias ha terminado

El presidente del Parlamento iraní ha destacado que Irán no es un objeto fácil para enemigos y es perfectamente capaz de dar duras respuestas a cualquier agresión.

En un mensaje emitido este miércoles con motivo del 37.º aniversario del fallecimiento del fundador de la Revolución Islámica, el Imam Jomeini (que en paz descanse), Mohamad Baqer Qalibaf ha subrayado que la nación iraní, inspirada por las enseñanzas del Imam Jomeini, “demostró en la batalla contra EE.UU. y el régimen sionista que la era de amenazar a Irán sin consecuencias ha terminado”.

“El Imam Jomeini enseñó al pueblo iraní a no retroceder ante la intimidación y la dominación y hoy (…) cualquier agresión recibirá una respuesta decisiva, lamentable y proporcional”, ha destacado.

Ha hecho alusión a las enseñanzas del Imam Jomeini (P), quien calificó a EE.UU. del “Gran Satán” e indicaba que “el Islam llevará a las superpotencias a la humillación y la derrota. Estados Unidos no puede hacer nada”, asegurando que la gran nación iraní pisoteará a Estados Unidos.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf: La era de las amenazas sin costo contra Irán ha terminado y toda agresión recibirá una respuesta que hará arrepentirse a sus autores. pic.twitter.com/WyU3q5n6AG — HispanTV (@Nexo_Latino) June 3, 2026

Qalibaf también ha recordado la memoria del mártir Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, quien solía pronunciar un discurso clave en el santuario del Imam Jomeini cada año en la víspera del aniversario de su fallecimiento.

El 28 de febrero, el ayatolá Seyed Ali Jamenei fue martirizado en un ataque aéreo contra su oficina en Teherán el primer día de la reciente agresión estadounidense-israelí contra Irán.

“Con su sangre pura, el mártir Jamenei aseguró la continuidad y la garantía del movimiento del gran Jomeini, y enarboló la bandera de la dignidad, la independencia y la resistencia más alto que nunca, confiándola a las generaciones futuras”, ha recalcado Qalibaf.

Ha señalado que millones de personas en Irán, inspiradas por las enseñanzas y el legado del Imam Jomeini y el ayatolá Jamenei, continuarán resistiendo la injerencia extranjera destinada a socavar la independencia de la República Islámica de Irán.

El aviso llega después de que el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán lanzara esta misma jornada ataques de represalia contra la Quinta Flota Naval de EE.UU., en Baréin y una base estadounidense en Kuwait, tras un ataque estadounidense contra un petrolero iraní cerca del estrecho de Ormuz y una torre de telecomunicaciones en la isla de Qeshm, al sur de Irán.

Esto ocurre en medio de una tregua solicitada por Estados Unidos tras emprender, junto con Israel, una guerra de agresión contra Irán el 28 de febrero. La República Islámica respondió con sucesivas oleadas de ataques con misiles y drones contra los territorios ocupados por Israel, así como contra bases e intereses estadounidenses en distintos países de la región. También cerró el estrecho de Ormuz, como parte de sus actos de represalia.

Teherán ha advertido reiteradamente que responderá a cualquier ataque contra el territorio persa y ha señalado que, en caso de una nueva ronda de agresiones, su respuesta será más firme que la de la guerra de febrero.

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