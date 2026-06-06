Irán publica imágenes de ataques contra bases de EEUU en Kuwait y Baréin

El CGRI de Irán difunde vídeo de sus ataques de represalia contra las bases estadounidenses en Kuwait y Baréin.

Irán ha difundido este sábado imágenes de ataques con misiles de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) contra la base aérea estadounidense Al-Salem, en Kuwait, y contra instalaciones de la Quinta Flota de la Marina de EE.UU. en Baréin.

En uno de los misiles, antes de ser lanzado, se puede ver una ilustración del primer ministro del régimen de Isreal, Benjamín Netanyahu, aparentemente mirando el ataúd de un soldado estadounidense y diciendo “gracias por tu servicio”.

En otro, se ve una imagen del Líder mártir de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, con una frace que decía; “En el camino del amor, no romperemos nuestras promesas”.

🚨 Minutos después del ataque en Kuwait: suenan las sirenas de alerta en Bahréin



➡️ El Ministerio del Interior de Baréin ha informado de la activación de las sirenas de alerta, al tiempo que ha pedido a los ciudadanos y residentes que se dirijan al lugar seguro más cercano. pic.twitter.com/bnYmNdXz5c — HispanTV (@Nexo_Latino) June 6, 2026

Según el CGRI, los ataques se llevaron a cabo en represalia por los últimos bombardeos estadounidenses contra Sirik y la isla de Qeshm, en el sur de Irán. El CGRI afirmó que las bases estadounidenses en la región fueron alcanzadas con misiles balísticos tras la agresión del Ejército de Estados Unidos.

La fuerza élite advirtió que, si se repiten acciones similares, su respuesta será más amplia y que Washington será responsable de las consecuencias de un posible cierre total del estrecho de Ormuz al tránsito de petróleo y gas.

tqi