Panamá, Ecuador y Argentina figuran con peores condiciones laborales

Organizaciones internacionales ubicaron a Panamá, Ecuador y Argentina entre los países con peores condiciones laborales en la región.

Por segundo año consecutivo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) incluye a Panamá en su “lista corta” de países que violan el cumplimiento de los convenios internacionales en materia laboral.

La persecución judicial contra dirigentes sindicales, cierres de cuentas bancarias y la separación de casi 300 docentes se encuentran entre los elementos que llevan la denuncia hasta la Conferencia Internacional del Trabajo que se desarrolla hasta el próximo 12 de junio en Suiza.

Panamá, junto a Ecuador y Argentina también son considerados por la Confederación de Sindicatos Internacionales (CSI) como países que no garantizan derechos para los trabajadores, mientras promueven condiciones cada vez más represivas y hostiles.

Unas políticas que son interpretadas como reafirmación del neocolonialismo impuesto en décadas pasadas a través de gobiernos neoliberales que entregaron empresas estatales en perjuicio de las condiciones de vida de la población.

John Alonso, Desde la Ciudad de Panamá

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