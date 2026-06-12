Irán rechaza versión de EEUU sobre destrucción de su Armada

Irán ha rechazado las alegaciones de EE.UU. sobre una supuesta destrucción de su Armada, subrayando la sólida y continua presencia militar del país desde el estrecho de Ormuz hasta el océano Índico.

Un alto comandante del Ejército iraní respondió a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien había afirmado que la Armada del país había sido “destruida” por los bombardeos.

En este sentido, se refirió a la situación del estrecho de Ormuz, destacando que ninguna embarcación puede ingresar a estas aguas sin la autorización de la República Islámica de Irán.

En la parte final de sus declaraciones, el alto mando militar se refirió a los ataques que calificó de crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos y el régimen israelí. Subrayó que las Fuerzas Armadas de Irán vengarán a los 104 mártires del buque Dena, cuyos cuerpos, 20 de ellos, aún permanecen en el mar sin haber sido recuperados.

Nargues Fallah, Teherán

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