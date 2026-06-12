‘Trump seguirá utilizando la guerra psicológica para presionar a Irán’

Un analista ha alertado que Trump utilizará hasta el último momento la guerra psicológica para presionar a Irán, a pesar de que hasta ahora ha fracasado.

Luis José Fernández, experto en asuntos políticos internacionales, ha comentado para HispanTV este viernes que el presidente estadounidense, Donald Trump, va seguir recurriendo a amenazas, declaraciones contradictorias, filtración de datos inconsistentes y ataques para imponer a Irán sus condiciones.

Fernández ha puesto como ejemplo el ataque estadounidense de estos días al territorio iraní, el cual fue respondido de forma decisiva, tanto militar como estratégicamente, por las fuerzas iraníes.

También menciona que Trump alega haber acabado con la Armada iraní; sin embargo, se queja de que las fuerzas iraníes han derribado un helicóptero estadounidense y mantienen el cierre del estrecho de Ormuz.

“Si fuera verdad (lo que dice Trump), no necesitaría nada más que enviar sus buques, pero sabe que no puede hacerlo porque los americanos cuando han intentado pasar el estrecho han tenido que dar la vuelta y salir huyendo”, ha subrayado el analista.

Con todo, lo que es cierto es que Estados Unidos ha perdiodo militarmente y ha sido golpeado en su economía, remarca Fernández.

Desde el martes por la noche hasta el jueves de madrugada, Estados Unidos ha lanzado varios ataques contra el territorio iraní, los cuales han sido respondidos por Irán, apuntando con misiles y drones a diversas bases que Washington mantiene en la región.

A esto, ha seguido la retórica amenazante de Trump, ante ello las autoridades iraníes han hecho advertencias serias y tomado medidas estratégicas como el cierre del estrecho de Ormuz, lo que ha llevado al mandatario norteamericano a recular otra vez más.

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