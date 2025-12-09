Venezuela e Irán refuerzan alianza frente a amenazas de EEUU

Irán ha expresado su apoyo total a Venezuela y condenado las amenazas externas que infringen el derecho internacional en la región, reafirmando su compromiso con la defensa mutua.

Durante una llamada telefónica este martes, los presidentes de Venezuela e Irán, Nicolás Maduro y Masud Pezeshkian, respectivamente, han reafirmado su cooperación estratégica y la solidaridad ante las crecientes amenazas militares de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, ha confirmado la Cancillería venezolana en un comunicado.

Pezeshkian ha calificado las acciones de Estados Unidos como “provocaciones hostiles”, y ha destacado que estos actos violan los principios del derecho internacional y establecen un “precedente peligroso” para las naciones del mundo.

En este sentido, ha ratificado el apoyo del Gobierno y del pueblo iraní a Venezuela en esta etapa marcada por amenazas a la paz en América Latina y el Caribe.

Además, el presidente iraní ha expresado sus deseos de prosperidad para el Gobierno y el pueblo venezolano de cara a 2026, reafirmando su convicción de que el nuevo año será propicio para fortalecer la cooperación y la alianza estratégica entre ambas naciones, centradas en el progreso y la paz mutua.

Pezeshkian ha reconocido la “coherencia, fortaleza y empeño” de Venezuela en su desarrollo actual y en la garantía de la paz, manifestando plena confianza en que el país suramericano superará cualquier desafío.

Asimismo, ha destacado la voluntad de Irán de permanecer al lado de Venezuela, expresando su plena solidaridad y apoyo incondicional.

Por su parte, Maduro ha enviado un mensaje de solidaridad y afecto al pueblo iraní, enfatizando que la cooperación bilateral atraviesa su mejor momento.

En este contexto, Pezeshkian, a su vez, ha ratificado su compromiso de seguir trabajando en todas las áreas acordadas previamente por ambos dirigentes en distintos encuentros, consolidando así el pacto estratégico de cooperación a 20 años entre ambas naciones, considerado por Caracas como el pilar fundamental de sus esfuerzos conjuntos.

Este respaldo se da en un contexto donde Irán ha criticado la postura de Estados Unidos en el ámbito internacional. El 1 de diciembre, Irán calificó a Estados Unidos como “la mayor amenaza para la paz mundial”.

Estados Unidos ha ampliado su presencia militar en la región del Caribe en las últimas semanas con el pretexto de combatir el narcotráfico para poder realizar operaciones aéreas con una mayor velocidad y volumen si el presidente estadounidense, Donald Trump, decide tomar más acciones militares.

Los medios estadounidenses han informado que aproximadamente un tercio de la flota naval de EE.UU. está desplegado en la región y aviones de combate patrullan constantemente el espacio aéreo internacional cerca de Venezuela.

Desde septiembre, el Ejército estadounidense ha llevado a cabo más de 20 redadas en barcos que presuntamente transportaban drogas, matando a 87 personas en esas operaciones.

Caracas considera estas maniobras como una agresión armada dirigida a imponer un cambio de régimen y denuncia que el verdadero objetivo es apropiarse de los recursos estratégicos del país, como el petróleo, el gas y el oro.

ayk/tmv/rba