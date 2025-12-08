El alcance global de los medios iraníes y su capacidad para moldear narrativas

El alcance global de los medios iraníes, como Press TV y HispanTV, fortalece la influencia de Irán, desafiando las narrativas occidentales y amplificando la voz del Sur Global.

Por: Sheida Eslami *

“Irán, con docenas de redes multilingües, que van desde el inglés y el español hasta el árabe y el hausa, ejerce influencia en todo el mundo, y, incluso bajo presión financiera, no habrá escasez de dinero para estas actividades. Press TV, Al-Alam, HispanTV y HausaTV son los instrumentos de influencia de Irán sobre la comunidad global, tanto que Gran Bretaña y Alemania los consideran herramientas utilizadas por Teherán para moldear la opinión pública”.

Estas son las palabras de Danny Citrinowicz, exjefe de la sección de Irán en la inteligencia militar israelí (Aman, por sus siglas en inglés), dichas en una entrevista para medios en hebreo tras la publicación de su reciente informe escrito en el Instituto para Estudios de Seguridad Nacional (INSS, por sus siglas en inglés) israelí. Este informe muestra que la institución que lo respalda, incluso después de emitir dicho informe oficial, sigue explicando y justificando por qué el régimen sionista ha fracasado en contener el poder blando de Irán.

La nueva admisión verbal de Citrinowicz, continuando la línea de su informe en el INSS, subraya claramente que, bajo cualquier circunstancia, Irán nunca dejará de intentar preservar y mantener sus redes en el extranjero, porque la esencia misma de la estrategia mediática de la República Islámica es su presencia en las sociedades globales y la ruptura de la barrera del monopolio, el boicot y la censura mediática, la misma realidad que Tel Aviv teme más que cualquier otra cosa.

La publicación del reciente artículo de Citrinowicz sobre las redes de medios internacionales de la Radio y Televisión de la República Islámica de Irán (IRIB, por sus siglas en inglés) es, en realidad, una señal de ansiedad cognitiva y miedo estratégico dentro del régimen sionista hacia la expansión del poder blando de Irán y su creciente influencia cultural.

Y cuando colocamos todas sus recientes declaraciones y escritos junto a los informes transmitidos por Press TV, mostrando a manifestantes europeos expresando afecto y sentimientos positivos hacia el respetado canal de noticias iraní durante una manifestación pro-Palestina emitida hace unos días, la razón de su insistencia en sensibilizar a las estructuras alineadas con los sionistas en los países occidentales, especialmente en Estados Unidos, contra la red en inglés de Irán, se hace aún más clara.

Citrinowicz, ahora investigador principal en el “Programa de Irán y el Eje Chií” del INSS y excomandante durante 25 años en diversos sectores de la inteligencia militar israelí, incluidos como jefe de la sección de Irán en la División de Investigación y Análisis (RAD), y también como representante de RAD en Estados Unidos, admite en su informe, aunque envuelto en un lenguaje cauteloso pero inequívocamente, que la estructura mediática de Irán ha crecido mucho más allá de una emisora estatal normal y se ha convertido en una organización global productora de discursos, resistente a la hegemonía narrativa occidental.

Esta admisión es, de hecho, una confirmación de las fortalezas que han convertido a IRIB en un activo cultural y civilizacional para la República Islámica: en casa, una fuente de cohesión social; en el exterior, una plataforma respetada entre las naciones independientes y las conciencias despiertas que buscan justicia.

Citrinowicz proporciona varios indicadores que reflejan el temor de Israel hacia Irán, los cuales, al ser examinados, confirman que las redes de medios internacionales de Irán no son una amenaza para el orden global, sino una manifestación de un poder mediático nativo arraigado en la autenticidad cultural, la independencia política y la misión civilizacional.

Antes de examinar esos indicadores, una revisión de la hostilidad de larga data hacia las redes de medios internacionales de Irán, como Press TV, aclarará aún más el asunto.

La narrativa del enemigo sobre los medios iraníes

Para comprender la verdadera magnitud de la influencia de las redes mediáticas internacionales de la República Islámica, solo es necesario recurrir a la “narrativa del enemigo”, donde las agencias de seguridad e inteligencia, los lobbies sionistas y las instituciones militares occidentales describen los medios iraníes no como una red de noticias, sino como una “amenaza estratégica”.

Desde el INSS hasta la ADL y otros, todos coinciden en un punto: el reconocimiento del poder blando de Irán.

La ADL y el Centro para Combatir el Odio Digital publicaron en abril de 2023 un informe detallado titulado ‘State Hate’, en el que describen a Press TV como “una operación de odio patrocinada por el estado de la República Islámica" y lo acusan de crear "una narrativa contraria a la corriente principal” en el Reino Unido.

Este informe presentó a la red iraní como un agente que “moldea la percepción de la sociedad occidental”, precisamente el fenómeno que Israel más teme: el cambio de percepción.

El informe de la ADL de 2024 sobre HispanTV reflejó de manera similar este temor, etiquetando la cadena en español de Irán como “un proyector de visiones antimperialistas en toda América Latina” y calificando la creciente presencia de Irán en la esfera informativa latinoamericana, impulsada en gran medida por HispanTV, como “amenazante”.

Este tono es, de hecho, una imagen invertida de lo que HispanTV ha hecho en América Latina durante años: dar voz al Sur Global contra el imperialismo occidental.

En la misma línea, la BBC, en su informe oficial sobre la incautación de dominios de Press TV y Al-Alam.com por parte de EE.UU., validó abiertamente la visión estadounidense, escribiendo que estos medios son considerados “operaciones de influencia malignas”.

Sin embargo, la verdad permanece: dondequiera que un medio amplifique la voz del Sur Global, Occidente lo etiqueta como “maligno”.

A esto se añade el análisis de Latinoamérica21 de junio de 2024, que calificó a HispanTV como “la voz de Irán en América Latina”, la misma realidad reconocida por los propios latinoamericanos: el papel de Irán en la construcción del Sur Global y un nuevo paisaje mediático.

Cuando se observan colectivamente estas fuentes occidentales y sus intentos influenciados por los sionistas de restringir los medios internacionales de Irán, una verdad se vuelve innegable: los medios iraníes se han vuelto tan influyentes que el enemigo se ve obligado a etiquetarlos como una amenaza de seguridad.

Esta admisión es el certificado más valioso de la credibilidad de las redes internacionales de Irán.

Shalom! 👋 @PresstvHebrew is here.



Come see what we’re talking about—no translation apps required.



Because sometimes, you just need to hear the story straight from the source! https://t.co/eatmsv3DVr — Press TV 🔻 (@PressTV) November 24, 2025

¿Vidrio o acero? Esa es la cuestión

A partir de las líneas del artículo de Citrinowicz, sobre el cual se centra principalmente este artículo, el primer indicador de la efectividad de la organización de la Radiodifusión de Irán (IRIB) debe buscarse en la naturaleza de la “preocupación” del régimen israelí.

En el marco estratégico de Tel Aviv, solo se consideran amenazas aquellos actores capaces de alterar la percepción pública en los países objetivo de maneras que desafíen sus estructuras de toma de decisiones.

Por lo tanto, la mención de redes como Press TV, Al-Alam y HispanTV en los documentos militares y analíticos de Israel es, en realidad, una prueba de su éxito; pues si fueran ineficaces o débiles, no llamarían la atención.

Esta reacción de seguridad hacia los medios nacionales de Irán es una señal de su penetración cultural; pues un medio solo se convierte en una amenaza de seguridad cuando inserta con éxito una narrativa rival en la opinión pública, una narrativa que se opone a las políticas destructivas de Israel.

La agitación visible de Israel por las actividades e influencia de redes como HispanTV o Press TV indica que Irán ha logrado involucrar a audiencias transnacionales, particularmente en entornos una vez monopolizados por los medios occidentales, con contenido centrado en la justicia y los valores anticoloniales.

Desde esta perspectiva, cuando Citrinowicz escribe en su artículo: “El ataque de la Fuerza Aérea Israelí el 16 de junio sobre la sede de la Radio y Televisión de la República Islámica de Irán tuvo como objetivo principal reducir la capacidad del régimen de comunicarse con su pueblo, afectando así su acceso al mando y su estabilidad política. Al mismo tiempo, el ataque expuso otra importancia de IRIB en Teherán: difundir los mensajes y la propaganda de Irán globalmente”.

Entonces, el ataque militar israelí del 16 de junio de 2025 (Jordad 26, 1404) sobre el edificio de noticias de IRIB debe verse no solo como un acto militar, sino como el reflejo de una derrota psicológica.

El objetivo del ataque del 16 de junio era silenciar una voz que no solo unificaba a la nación iraní a nivel interno, sino que también, en el caótico entorno mediático occidental-sionista, presentaba un significado y una dirección independientes, proyectando una imagen de un Irán determinado, resiliente y poderoso.

Una institución mediática atacada por los adversarios de la República Islámica en intentos unificados y coordinados, cuya importancia y posición innegables ni siquiera las estructuras de investigación sionistas pueden evitar reconocer – y que, en puntos históricos como la guerra, reafirma su autoridad a escala internacional.

La arquitectura mediática de Irán: De la localización a la globalización

Según el informe del autor sionista, las operaciones mediáticas de IRIB en más de 30 idiomas han creado una red que lleva la voz de Irán más allá de los muros invisibles del eje Occidental-Hebreo.

Este multilingüismo representa la respuesta de Irán a la genuina necesidad del mundo no occidental de ser representado a través de un espejo mediático alternativo, y simboliza el reconocimiento de Irán como un emblema de resistencia.

Redes como HispanTV en América Latina, Hausa en África y Al-Alam en el mundo árabe han, en la práctica, llenado un vacío mediático en países que durante décadas permanecieron en silencio dentro de la órbita de la información occidental, y ahora, junto a Irán, pueden enorgullecerse de una tercera identidad colectiva: ni dominadores ni dominados, sino resilientes y empoderados.

La diplomacia cultural de IRIB se basa en conexiones horizontales entre naciones y en un diálogo civilizacional, no en la transmisión unilateral de valores. Por lo tanto, el éxito de las redes mediáticas de Irán en el extranjero debe evaluarse por su capacidad para establecer un diálogo, no a través de herramientas de dominación o propaganda, lo cual solo refuerza su autenticidad.

Radiodifusión en múltiples capas: De las emisoras de radio a las plataformas digitales

En una parte del informe del INSS, el autor critica la presencia de las redes iraníes en plataformas como Telegram, YouTube y otras redes sociales, pidiendo su cierre. Esta demanda es una evidencia más de la capacidad técnica de IRIB y su adaptación estructural al ecosistema mediático moderno.

La realidad es que la división de medios internacionales de IRIB, o el servicio mundial, ha expandido desde hace tiempo la entrega de su mensaje más allá de formatos lineales o solo de transmisión a una distribución digital simultánea. Así, incluso cuando se restringen satélites o redes oficiales, las audiencias globales aún acceden al contenido iraní a través de canales alternativos.

Esto no es solo una táctica de supervivencia; en el contexto de las sanciones y las restricciones occidentales, es una demostración de la capacidad tecnológica de Irán bajo embargo, una capacidad que incluso las grandes redes globales, bien financiadas, dependen para mantener audiencias en todo el mundo.

Sin embargo, en Irán se ha convertido en un símbolo de poder, superioridad y resiliencia, algo que incluso Citrinowicz reconoce.

🔴El recién lanzado servicio en hebreo de Press TV despierta inquietud en los medios israelíes



🔗Materia completa: https://t.co/LHvRmYZuwI pic.twitter.com/idJ9jScFLT — HispanTV (@Nexo_Latino) December 4, 2025

Irán y el diálogo interreligioso entre naciones de resistencia

Una de las preocupaciones de Citrinowicz es el esfuerzo de Irán por influir en las comunidades suníes y reducir las hostilidades a través de proyectos de acercamiento. Esta parte, aunque escrita con sospecha de seguridad, es la admisión más precisa del carácter trans-ideológico de IRIB.

Irán no busca polarización sectaria; busca el diálogo civilizacional y la unidad islámica. Si el mensaje de Irán fuera sectario, como parece implicar Citrinowicz, no resonaría en todo el eje de resistencia, gran parte del cual es suní.

Las redes de Irán han enfatizado constantemente los principios compartidos de justicia, derechos y resistencia contra la dominación, no las diferencias sectarias.

La cobertura de IRIB sobre la resistencia palestina y las luchas de otros pueblos en la región, independientemente de su secta o ideología, proviene de esta unidad moral y humana, un sistema ético universal expresado a través de un lenguaje cultural y religioso ampliamente aceptado.

Continuidad narrativa y coordinación entre las redes

Una característica distintiva del servicio mundial de IRIB es su coherencia narrativa entre las redes. El INSS describe esto como “refuerzo mutuo de narrativas”.

Citrinowicz retrata esto como una conspiración organizada para incitar a las estructuras alineadas con los sionistas en todo el mundo a actuar contra Irán y IRIB.

Pero en realidad, esto es un plan mediático profesional en el que un mensaje unificado se transmite en varios idiomas adecuados para diferentes audiencias, lo cual es precisamente lo que hacen las redes globales como BBC World o DW, aunque con fines distintos.

Citrinowicz oculta deliberadamente esta práctica mediática universal para enmarcar a Irán como un peligro, con la esperanza de empujar a su audiencia hacia medidas más estrictas contra IRIB, especialmente su servicio mundial, como si este tipo de operación mediática descendiera del cielo.

La coordinación entre Press TV, HispanTV y Al-Alam no está dictada políticamente; es el resultado de un trabajo cuidadosamente organizado en el servicio mundial de IRIB, arraigado en la necesidad de una conexión translingüística en la comunicación intercultural.

El objetivo es transmitir conceptos de justicia y verdad más allá de los moldes lingüísticos.

Estas redes son arquitectas de un “tercer mundo mediático”: un mundo basado en un tercer camino: independencia, justicia y diálogo Sur-Sur. En esta arquitectura, cada idioma se convierte en un ancla cultural y cada región en un rayo de la red de la justicia comunicativa.

Función civilizacional de los medios como la memoria colectiva de los pueblos

Desde una perspectiva civilizacional, los medios no son solo una herramienta para transmitir mensajes; son la memoria colectiva de los pueblos. IRIB, a través de sus redes internacionales, ha registrado y globalizado la memoria de la resistencia a través de países.

En América Latina, HispanTV narra las luchas antiimperialistas desde una perspectiva del Sur; en África, HausaTV refleja la voz histórica de los movimientos anticoloniales; en el mundo árabe, Al-Alam TV documenta la voz de Palestina y el Eje de Resistencia, mientras que también permite que se escuchen las voces locales de estas regiones.

Este proceso reconstruye la identidad global basada en la justicia comunicativa, dando a las culturas marginadas la capacidad de ser vistas.

Así, el poder blando de Irán está profundamente entrelazado con la función ética de los medios, siendo esta dimensión moral la principal razón de su atractivo entre las audiencias no iraníes.

Sanciones y la resiliencia de IRIB bajo presión

Ahora está claro que las sanciones estadounidenses y aliadas contra IRIB y sus redes internacionales han fracasado en limitar su alcance o dificultar el desarrollo de su contenido.

El servicio mundial de la emisora estatal iraní ha obtenido su contenido de entradas nacionales e independientes, y este nivel de autosuficiencia en la creación de contenido es extraordinario en el entorno mediático global actual, lo que demuestra que IRIB se ha convertido en un “modelo auto-generado” en las comunicaciones globales.

En la lógica de las sanciones, el objetivo es paralizar los flujos de comunicación. Pero IRIB ha demostrado capacidad tecnológica y autosuficiencia bajo máxima presión.

La presencia continua de las redes iraníes en plataformas globales, incluso bajo filtrados y eliminación de contenido, muestra la adaptabilidad institucional que vincula los recursos nacionales con las estructuras globales.

Para Israel, esta agilidad tecnológica, especialmente dado que el presupuesto de los medios internacionales de Irán es modesto, es amenazante. Pero desde una perspectiva de comunicaciones, es un éxito institucional en la era post-plataforma, donde el poder no reside en los monopolios satelitales, sino en el flujo continuo de significado en un entorno en red.

Así, la actividad sostenida de estas redes en medio de presiones políticas y económicas es una evidencia concreta de la resiliencia cognitiva del sistema mediático de Irán.

Israel teme precisamente esta resiliencia: en un mundo digital sin fronteras, silenciar voces disidentes ya no funciona. Esta preocupación es en sí misma la mejor prueba de la capacidad tecnológica y la adaptación estructural de los medios nacionales de Irán al nuevo ecosistema comunicativo.

Informe del INSS como señal del éxito mediático de Irán

La perspectiva analítica presentada en el informe del INSS refleja todos los indicadores de la preocupación del régimen sionista, cada uno de los cuales es, de hecho, un indicador del éxito mediático de Irán: expansión multilingüe, sinergia narrativa y diplomacia cultural avanzada.

IRIB ha elevado el concepto de poder blando de una herramienta gubernamental a una misión civilizacional, llevando mensajes de humanidad, justicia, independencia y comunicación ética.

Con un diseño científico, tecnología avanzada y confianza en la capacidad intelectual global, las redes internacionales de Irán han construido un sistema de comunicación intercultural no occidental que se ha convertido en un punto de referencia alternativo contra los medios hegemónicos.

El informe de Citrinowicz y todo el marco del INSS, aunque externamente enmarcados como una advertencia, contienen “una serie de confesiones”: confesiones del fracaso de las narrativas occidentales y sionistas frente al poder blando exitoso de Irán.

IRIB y su servicio mundial, con su dependencia de lenguas locales, expertos nativos y la geometría del significado orientado a la justicia, han elevado el poder blando de la propaganda política a un deber ético y civilizacional. En el mundo actual, donde la geografía se disuelve en el ámbito digital, solo los medios que pueden “crear significado” perduran, no los que simplemente venden contenido.

Y hoy, las personas conscientes en América Latina, el Asia Occidental y África extraen significado de Irán, de la misma voz que Tel Aviv teme: la voz de la verdad, la justicia y la humanidad resiliente.

* Sheida Eslami es escritora, asesora de medios y crítica cultural radicada en Teherán.

Texto recogido de un artículo publicado en Press TV