“50 ciudadanos iraníes encarcelados en EEUU regresan a casa”

Unos 50 ciudadanos iraníes encarcelados en EE.UU. han abandonado el país norteamericano para regresar a Irán, tras las estrictas políticas migratorias de Trump.

El director de la Sección de Intereses de Irán en Washington, Abolfazl Mehrabadi, afirma que alrededor de 50 prisioneros iraníes han dejado los Estados Unidos para regresar a su país de origen, como resultado de las estrictas políticas migratorias de la administración del presidente Donald Trump.

Mehrabadi expresó a la agencia iraní de noticias IRNA que los iraníes que estaban detenidos en la prisión estatal de Arizona-Florence West habían partido hacia Teherán a través del aeropuerto de Mesa el sábado.

Agregó que fueron trasladados a Kuwait para ser repatriados a casa.

Antes de su liberación, Mehrabadi mantuvo una conversación cordial con los ciudadanos iraníes en la prisión de Florencia.

Inicialmente, estaba previsto que en este vuelo regresaran 54 iraníes, pero debido a algunos procedimientos legales incompletos, su repatriación podría retrasarse, informó IRNA.

Funcionarios estadounidenses e iraníes anunciaron en septiembre que se esperaba el regreso de unos 400 iraníes desde Estados Unidos.

El primer vuelo, con 120 personas a bordo, llegó a Catar a finales de septiembre, antes de ser trasladados a un vuelo con destino a Teherán.

Por su parte, en su conferencia de prensa semanal del domingo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baqai, remarcó que los funcionarios estadounidenses afirman que el regreso de iraníes desde Estados Unidos aparentemente ha tenido lugar por “motivos legales y debido a supuestas violaciones de las leyes de inmigración”.

“Sin embargo, sabemos que, durante el último año, las acciones racistas contra ciudadanos extranjeros, particularmente ciudadanos de la región y especialmente iraníes, se han intensificado”, añadió.

En otra parte de su fragmento, declaró que “los ciudadanos iraníes han sido objeto de acoso bajo diversos pretextos”.

Afirmó que estos ciudadanos iraníes, tras ser sometidos a presiones por parte de las autoridades estadounidenses, fueron remitidos a la Sección de Intereses de la República Islámica en Washington y expresaron su deseo de regresar a su patria.

“Naturalmente, cualquier iraní en cualquier parte del mundo tiene la libertad de regresar a Irán cuando lo desee. Nuestra Sección de Intereses brindó la facilitación necesaria, y en los próximos días, entre 50 y 55 ciudadanos iraníes regresarán a Irán”, enfatizó Baqai.

Conforme subrayó que “es evidente que Estados Unidos ejerce presiones políticas sobre los iraníes y aplica políticas antiinmigratorias que contradicen los principios de derechos humanos”.

