Venezuela tiene una larga tradición de resistencia al bloqueo de EEUU

El pueblo venezolano ya tiene una larga tradición de resistencia al bloqueo de Estados Unidos, así ha opinado una analista internacional.

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha llamado a trabajadores de la industria petrolera a estar muy alerta, por tensiones que ha generado Estados Unidos.

Desde la sede de Petrocedeño, en el estado Anzoátegui, donde se procesa petróleo pesado, Rodríguez afirmó quienes buscan guerra, van a salir derrotados y Venezuela va a seguir en paz y en su proceso de recuperación económica.

Al respecto, la analista internacional Ermelinde Malcotte en una entrevista con HispanTV ha señalado este domingo que “es extremadamente importante destacar que el pueblo venezolano ya tiene una larga tradición de resistencia al bloqueo de Estados Unidos, que sea golpe de estados, tentativas violentas de deshacer del gobierno de Nicolás Maduro o (Hugo) Chávez, y también las medidas coercitivas unilaterales”.

Al destacar que “en este entorno, donde además hay amenaza militar, resistir es ganar”, la experta ha puesto de manifiesto que “cada día que resiste el gobierno de Nicolás Maduro, gana en legitimidad y gana también en apoyo popular, o sea que es extremadamente importante seguir en esta vía que es positiva para el país.

Al ser preguntada que existe realmente la posibilidad de que estalle una guerra en la región o que las amenazas de EE.UU. cumplen otro objetivo estratégico dentro del país o en la región de América Latina, la entrevistada ha indicado que “Pues yo creo que son los dos, es decir, primero

hay un riesgo de un ataque militar que es real, no una invasión terrestre, pero siempre queda el riesgo de que se envían misiles dentro de Venezuela y no solamente a barcos fuera de Venezuela, porque ya empezó la agresión militar”.



En este sentido, se ha referido a “una entrevista muy interesen ante que hizo el exconsejero de Seguridad Nacional de Donald Trump en su primer mandato, John Bolton, que explicó dos cosas muy importantes”.

“La primera, que destacó el error que hizo la administración de Trump en no coordinar al nivel regional un número importante de países que apoyara el ataque militar. No tienen hoy día un Grupo de Lima que apoya el ataque militar, más bien los principales países de la región están en contra de lo que está haciendo Estados Unidos. Y la segunda cosa que destacó John Bolton es la falta de coordinación con la oposición golpista dentro de Venezuela. Es decir que María Corina Machado y la otra oposición no dio las garantías a Estados Unidos que era incapacidad de estabilizar el país en caso de un golpe de Estado y de un ataque militar, lo que es absolutamente necesario, la estabilidad para lograr los objetivos que tiene Estados Unidos”, ha detallado la experta.

Asimismo, ha puesto de relieve que “hay otros objetivos, no solamente en contra de Venezuela, y nos lo indica muy bien el documento de seguridad nacional que se publicó hace poco en Estados Unidos, que es una revisión de esta doctrina y que básicamente, para decirlo en dos palabras, es una reactivación extremadamente brutal de ‘la doctrina Monroe’, porque Estados Unidos se está moviendo de Europa, pero también se está dando cuenta que no puede ir en contra de China, que primero necesita reactivar la doctrina Monroe de manera mucho más fuerte de lo que ha hecho en el pasado para poder después tal vez ir en contra de China. Pero la doctrina Monroe reforzada, como la llaman ‘la doctrina Donroe’, es el objetivo de esta nueva doctrina de seguridad nacional. Entonces van a ir en contra de Venezuela, pero en contra de toda América Latina también. Venezuela es una puerta de entrada en lo que está empezando por parte de Estados Unidos, lamentablemente”.

Desde agosto, Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el mar Caribe, con el pretexto de combatir el narcotráfico, pero Venezuela lo califica como un intento de promover un cambio de régimen para imponer gobiernos títeres que entreguen beneficios energéticos al país norteamericano.

Fuente: HispanTV Noticias

