Vicecanciller: Irán infligió daños “graves y extensos” a Israel en guerra

Un alto diplomático iraní declara que durante la agresión israelí respaldada por EE.UU. en junio, Irán infligió pérdidas “extensas” y “severas” a Israel.

“Durante la guerra, infligimos contundentes pérdidas al régimen sionista, de las cuales solo una parte se hizo pública. El propio Israel impidió la divulgación del alcance de los daños causados por los ataques misilísticos Irán”, ha dicho este lunes el vicecanciller de Irán para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Kazem Qaribabadi.

El funcionario iraní ha declarado que durante la guerra impuesta por Israel y EE.UU., Irán asestó un “golpe severo” a la entidad sionista, que se había mantenido arrogante desde las guerras de los años 60, especialmente la guerra de los Seis Días en 1967, y los conflictos posteriores con el mundo árabe.

Además, ha subrayado que los informes e imágenes que se recibieron de varios satélites, junto a información obtenida de múltiples fuentes en los territorios palestinos ocupados por Israel, indicaban que los daños experimentados [por el régimen] fueron absolutamente extensos.

El alto funcionario ha señalado que misiles iraníes penetraron los sistemas de defensa de múltiples capas, desplegados por varios países con el objetivo de neutralizar dichos misiles.

Qaribabadi ha acentuado que “el régimen sionista representa a los países occidentales, en particular a Estados Unidos”, señalando que “también cuenta con todas las medidas defensivas y protectoras suministradas por ciertos estados europeos. Este conflicto no fue simplemente una guerra entre Irán y el régimen sionista, todos estos actores estaban implicados”.

El 13 de junio, Israel lanzó una guerra no provocada contra Irán que segó la vida de comandantes de alto rango, científicos nucleares y civiles.

Más de una semana después, Estados Unidos también entró en la guerra bombardeando tres instalaciones nucleares iraníes, en una grave violación de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

Las Fuerzas Armadas iraníes respondieron atacando lugares estratégicos en los territorios ocupados, así como la base aérea de Al-Udeid en Catar, la mayor instalación militar estadounidense en Asia Occidental.

El 24 de junio, las operaciones de represalia de Irán obligaron a Israel y Estados Unidos a poner fin al asalto ilegal y declarar un alto el fuego.

