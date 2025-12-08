The Guardian: Israel espía base militar de EEUU en sur de Palestina

El régimen israelí está espiando a las fuerzas estadounidenses estacionadas en los territorios palestinos ocupados, según un medio británico.

El diario The Guardian ha informado este lunes que unidades israelíes realizan una amplia vigilancia de las fuerzas estadounidenses y sus aliados desplegados en una nueva base de EE.UU. en el centro de coordinación de Kiryat Gat, en los territorios ocupados, según fuentes conocedoras de disputas sobre grabaciones abiertas y encubiertas de reuniones y conversaciones.

La magnitud del espionaje en el Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC, por sus siglas en inglés) llevó al comandante estadounidense de la base, el teniente general Patrick Frank, a convocar a un homólogo israelí para exigir que “las grabaciones sean detenidas en el acto”.

Personal y visitantes de otros países expresaron preocupación por las grabaciones que efectúa Israel dentro del CMCC, y a algunos se les recomendó no compartir información sensible ante el riesgo de que esta fuera recopilada e instrumentalizada.

Ni el Ejército estadounidense ni el israelí ofrecieron comentarios al respecto. El ejército israelí señaló que las conversaciones dentro del CMCC no están clasificadas.

CMCC fue creado en octubre para supervisar el alto el fuego, coordinar la ayuda humanitaria y planificar el futuro de Gaza dentro del plan de 20 puntos del presidente de EE.UU., Donald Trump, para poner fin a la guerra. Copias de ese documento se exhiben en varios puntos del edificio.

Los soldados desplegados en el CMCC tienen la misión de facilitar el aumento del suministro de bienes esenciales hacia Gaza, como parte del acuerdo alcanzado.

Israel ha restringido de manera recurrente los envíos de alimentos, medicinas y otros productos humanitarios hacia Gaza. El cerco total impuesto este verano llevó a algunas zonas del territorio al borde de la hambruna.

Al inicio de las operaciones del CMCC, medios estadounidenses e israelíes informaron que Israel cedía autoridad sobre los envíos hacia Gaza al Ejército estadounidense.

El incidente pone nuevamente de relieve el historial de Israel de espiar, incluso a sus aliados más cercanos, incluido Estados Unidos, siendo el caso más conocido el de Jonathan Pollard, quien filtró grandes cantidades de material clasificado a Israel, mientras trabajaba como analista de la Marina estadounidense.

La magnitud de esta violación sorprendió a los funcionarios de inteligencia estadounidenses y evidenció la disposición de Israel a llevar a cabo espionaje de manera agresiva, incluso contra su aliado más poderoso.

Dos meses después del alto el fuego, Washington mantiene una influencia considerable, pero Israel continúa controlando el perímetro de Gaza y lo que entra en el territorio, según un funcionario estadounidense.

