Colapso de milicias pro-Israel: decenas se entregan a HAMAS

Decenas de miembros armados de bandas respaldadas por Israel se han rendido ante las fuerzas de seguridad de HAMAS en toda la Franja de Gaza en los últimos días.

Medios de comunicación palestinos y la autoridad de radiodifusión israelí informaron el domingo de una ola de rendiciones en bandas respaldadas por Israel a las fuerzas de seguridad del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) tras la muerte la semana pasada de Yasser Abu Shabab, líder de una banda terrorista apoyada por Israel y vinculada a Daesh.

Según los informes, la mayoría de las rendiciones recientes han tenido lugar en Rafah y Jan Yunis, en el sur de Gaza, zonas que habrían servido como centros operativos para varias redes de milicias que trabajaban directamente con las fuerzas israelíes durante la guerra genocida de los sionistas.

El aumento de rendiciones se produjo después de un plazo de 10 días anunciado por HAMAS el viernes, instando a cualquiera afiliado a estos grupos a entregar sus armas.

El Ministerio del Interior de Gaza dijo que aceleraría el proceso de quienes se entregaran, mientras subrayaba que “el paraguas de protección de la ocupación para los traidores no durará mucho”.

El ministerio gazatí también afirmó que las células apoyadas por Israel “permanecieron aisladas, sin apoyo popular ni social, hasta que encontraron su destino”, y agregó que los esfuerzos israelíes por fracturar la unidad interna de Gaza habían fracasado.

Según informes. Abu Shabab fue abatido el miércoles por hombres armados no identificados en Rafah. Su muerte marcó el golpe más significativo a las redes de milicias vinculadas a Israel desde que el régimen lanzó la guerra en octubre de 2023.

En junio, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reconoció que el régimen había estado proporcionando armas y apoyo al grupo vinculado a Daesh para “contrarrestar a HAMAS”.

En un comunicado emitido el jueves, HAMAS afirmó que la muerte de Abu Shabab demostraba la incapacidad del régimen de Tel Aviv para proteger a sus colaboradores y advirtió que cualquiera que “atente contra la seguridad de su pueblo y sirva al enemigo” perderá “todo respeto o prestigio”.

El movimiento añadió que la dependencia del régimen israelí de estas milicias reflejaba su “impotencia” frente a la Resistencia palestina durante la guerra en Gaza.

tqi/ncl