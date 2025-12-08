Jóvenes en Guatemala realizan actividades para hablar de Palestina

La comunidad palestina en Guatemala continua su cruzada de concientización contra el genocidio en Gaza por diferentes medios.

La película “It must be heaven” o “De repente el paraíso” del director y protagonista de la cinta Elia Suleiman se proyectó en la sede de la Asociación Palestina en Guatemala como parte de las actividades de difusión y reflexión sobre el genocidio que pesa sobre el pueblo palestino.

Las expresiones y liderazgos políticos desde la juventud participan de las actividades como parte de su formación crítica hacia los fenómenos políticos y de sometimiento, que como el genocidio tanto en Guatemala como en Palestina, se convierten en páginas negras de la historia de la humanidad.

Entusiastas y críticos sobre la ocupación en territorio palestino, los jóvenes hablan respecto a las posibles causas que no permiten un alto al fuego definitivo en la Franja de Gaza y sobre las actividades que permiten el ejercicio de la empatía.

Otros foros y discusiones con jóvenes se materializan en la Universidad de San Carlos de Guatemala y en otros espacios como parte de un esfuerzo para que no se deje de hablar de palestina.

Miguel Salay, Ciudad de Guatemala.

hhd/ncl