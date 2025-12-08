Estrategia de seguridad de EEUU: simbiosis entre Washington y Tel Aviv

En la política de seguridad de Estados Unidos hay una clara connotación de la defensa y apoyo permanente al régimen israelí, asegura un experto.

En días recientes se hizo pública la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 de Estados Unidos. Al respecto, HispanTV ha consultado la opinión del politólogo Pablo Jofré Leal.

“A la doctrina ‘EE.UU. primero’ hay que agregarle ‘Israel primero’, puesto que en la política exterior estadounidense hay una clara connotación de la defensa y apoyo permanente al régimen israelí” ha dicho el analista.

Señala además que la nueva política estadounidense “da ínfulas a los socios de EE.UU. en Asia Occidental de ser más agresivos”, “incrementar la compra de armas”, “más impunidad en las acciones del sionismo” y “mayor grado de belicismo en tratar de imponer la política hegemónica estadounidense en la zona”.

Jofré Leal enfatiza que la estrategia de Washington consolida la política sionista porque no hay referencia a los derechos de los palestinos, libaneses, sirios, iraquíes, yemeníes, es una estrategia de simbiosis entre Washington y el ente sionismo de Tel Aviv junto también con las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico que tienen una política de cercanía con EE.UU. e Israel.

Fuente: HispanTV Noticias

ncl