Irán apoya el derecho de Venezuela a defenderse ante agresiones de EEUU

Irán apoya el “derecho inherente” de Venezuela a defenderse frente a cualquier amenaza o agresión externa en medio de la creciente retórica bélica de EE.UU. contra Caracas.

“Irán, como miembro de las Naciones Unidas, defiende el derecho inherente de todos los Estados a protegerse frente a cualquier amenaza o agresión externa”, ha enfatizado este domingo el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, a los medios locales en Teherán y, en particular, ha denunciado las acciones provocadoras de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas las amenazas de lanzar acciones terrestres en el suelo venezolano so pretexto de “combatir el narcotráfico”.

Ha repudiado el “comportamiento matón” y “el uso de la fuerza” por parte de la Administración estadounidense, presidida por Donald Trump, contra el país bolivariano. “Hemos expresado nuestra solidaridad con Venezuela reiteradas veces, ya que lo que ocurre en esta región [hemisferio occidental] es un acto basado en el uso de la fuerza y una expresión clara de comportamiento matón a nivel internacional”, agrega.

El vocero de la Diplomacia persa ha dejado en claro que “no existe ninguna justificación para las acciones amenazantes ni el recurso a la fuerza contra este país [Venezuela]”.

Ha destacado la cooperación de Irán, Venezuela, China y Rusia en foros internacionales y resaltado el papel “pionero” del país sudamericano en el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) y el Grupo de Amigos de la Carta de las Naciones Unidas en Nueva York.

Baqai ha llamado a todos los países a tomar una acción colectiva contra violaciones del derecho internacional por parte de Estados Unidos, avisando que en ausencia de una posición unificada se sentarían las bases de un peligroso “patrón de ilegalidad” en el mundo.

“Lo que está ocurriendo contra Venezuela, si no se enfrenta con resistencia y una acción internacional integral, puede convertirse en la base de un nuevo patrón de ilegalidad a escala global”, alerta.

EE.UU. y Venezuela viven una escalada de tensiones desde el pasado agosto cuando Washington desplegó sus activos militares y miles de marines en el Caribe, cerca de las aguas venezolanas so pretexto de ‘combatir el narcotráfico’, al que vincula, sin pruebas a Caracas.

Desde el pasado mes de septiembre, EE.UU. ha llevado a cabo 22 ofensivas en el mar Caribe y el Pacífico oriental, dejando al menos 87 muertos, en el marco de su llamada lucha contra drogas.

En octubre, el magnate neoyorquino admitió haber ordenado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) del país llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela. En los últimos días, Trump también afirmó que su país prepara ataques por tierra en el país sudamericano.

Ante las alegaciones de EE.UU. en defensa de sus ataques en el Caribe, Caracas en reiteradas ocasiones ha tachado de “agresión” las maniobras de EE.UU. dirigidas a imponer un cambio de régimen, subrayando que el verdadero objetivo es apropiarse de los recursos estratégicos del país, como el petróleo, el gas y el oro.

