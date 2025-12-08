Israel viola la tregua en Gaza y deja tres muertos en 24 horas - Noticiero 21:30

Israel mantiene ataques en Gaza pese a la tregua, con tres muertos y labores de rescate; en Venezuela, Delcy Rodríguez critica los bloqueos de EE.UU.

1- Irán y Azerbaiyán saludan el alto nivel de lazos bilaterales en los ámbitos diplomáticos y económicos. Durante una visita del canciller iraní al país caucásico, las partes prometieron además aumentar las cooperaciones en pro de la paz regional.

2- Aumenta el saldo de víctimas mortales en la Franja de Gaza ante las constantes violaciones del acuerdo de alto el fuego por las fuerzas israelíes.

3- La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha destacado la resistencia del pueblo y del sector del transporte en el país frente a las presiones de EEUU. Resaltó la expansión de las aerolíneas nacionales para garantizar la movilidad de pasajeros y carga, a pesar de los bloqueos.

