Israel señalado como mayor asesino de periodistas por tercer año - Noticiero 21:30

Irán critica el sesgo político de la AIEA. RSF acusa a Israel de ser el mayor asesino de periodistas. Cuba rechaza acusaciones sobre reuniones con EE.UU. sobre Venezuela.

1. Desde la Organización de Energía Atómica de Irán denuncian que el enfoque político de la Agencia Internacional de Energía Atómica ha complicado las condiciones de cooperación. No obstante, reiteran que Teherán no cederá ante la presión occidental respecto a su programa nuclear.

2. Reporteros sin Fronteras ha nombrado al régimen de Israel como el mayor asesino de periodistas del mundo por tercer año consecutivo.

3. Cuba rechaza rotundamente las acusaciones sobre reuniones entre sus funcionarios y representantes de Estados Unidos en gestiones vinculadas a Venezuela.

