¿Cómo la Primera Intifada rompió las cadenas de la ocupación y reformuló la resistencia?

El 8 de diciembre de 2025 se cumplen 38 años de la Primera Intifada, un levantamiento que redefinió la resistencia palestina contra la ocupación israelí.

El 8 de diciembre de 2025 marca el 38.º aniversario de la Primera Intifada, el levantamiento palestino emblemático que redefinió el significado mismo de la resistencia contra la ocupación y el apartheid israelí.

La palabra Intifada en árabe significa una revuelta o un levantamiento masivo. Literalmente, transmite la idea de un “temblor,” un “sacudimiento” o un acto vigoroso de “deshacerse de algo”, originado en el verbo nafada.

Aunque el término existía anteriormente, se integró de manera definitiva en el discurso político y revolucionario en 1987, cuando los palestinos se alzaron colectivamente contra la ocupación israelí tras un incidente mortal en el norte de la Franja de Gaza, donde un vehículo militar israelí atropelló y mató a cuatro trabajadores palestinos.

Este levantamiento, que más tarde se etiquetó como la “Intifada de las piedras”, se desarrolló en el 40.º año tras la creación de la entidad sionista y transformó la dinámica entre el ocupante y los ocupados.

Antes de este punto, el activismo político palestino estaba mayormente liderado por grupos seculares y de izquierda que operaban fuera o en la periferia de los territorios bajo control israelí. Su enfoque colocaba el núcleo de la lucha fuera de la realidad inmediata vivida por los palestinos en las tierras ocupadas.

Sin embargo, a finales de los años 80, surgieron movimientos emergentes que promovían una forma de resistencia unificada, amplia y autóctona en el suelo palestino, moldeando profundamente el carácter del levantamiento que estalló en diciembre de 1987.

Causas de la Primera Intifada

El chispazo detrás de la Primera Intifada provino de varias fuentes: décadas de ocupación militar brutal, humillaciones cotidianas, convulsiones regionales y eventos específicos que sirvieron de detonante.

Sin embargo, el factor más significativo fue la experiencia vivida por los palestinos, que eran tratados como habitantes de segunda clase bajo la ocupación y enfrentaban la continua pérdida de tierras a manos de colonos que llegaban del extranjero.

Al mismo tiempo, los palestinos estaban frustrados con las decisiones políticas de los estados árabes vecinos y de antiguos aliados. Muchos de estos estados habían comenzado a abandonar la lucha armada, aceptando resoluciones de la ONU que suavizaban su postura y participando en esfuerzos de reconciliación con Israel.

Este retiro de la causa palestina se cristalizó en la Cumbre de Amán, donde los líderes árabes rebajaron efectivamente la cuestión palestina, a pesar de que la liberación de Palestina había sido central en el propósito fundacional de la Liga Árabe.

En estas circunstancias, gran parte de la dirección política involucrada en la cuestión palestina concluyó que el único camino realista hacia adelante pasaba por el compromiso y las concesiones.

Mientras tanto, la Revolución Islámica de Irán de 1979 sirvió de inspiración de dos maneras significativas: ofreció un modelo de lucha impulsada por el pueblo e influyó en el pensamiento político estratégico de los gobiernos árabes en la región.

Basándose en el ejemplo iraní, los palestinos se movilizaron de maneras adaptadas a sus propias condiciones políticas, económicas y sociales, llevando el campo de batalla de vuelta a los territorios ocupados y fuera del marco de la política de poder regional.

¿Cómo se desarrolló la Primera Intifada?

El histórico levantamiento comenzó el 8 de diciembre de 1987 en el campo de refugiados de Yabalia, al norte de Gaza, después de que un conductor israelí atropellara y matara a cuatro trabajadores palestinos, tres de los cuales vivían en el campamento.

Este ataque mortal fue ampliamente visto como un acto de venganza por la muerte del comandante de la policía militar israelí, quien había muerto días antes en una emboscada llevada a cabo por el movimiento Yihad Islámica Palestina contra una patrulla sionista.

En esa operación, también murieron cuatro luchadores palestinos: Muhammad Saeed Jamal, Sami Sheikh Khalil, Ahmad Halas y Zuhdi Qurtaba.

El ataque con el camión fue especialmente impactante debido a su naturaleza pública y despiadada: cuatro trabajadores palestinos desarmados fueron aplastados bajo sus ruedas, y otros nueve resultaron gravemente heridos.

La brutalidad del incidente envió ondas de choque a través de los territorios ocupados. Un gran número de hombres y mujeres palestinos salió a las calles, sentando las bases de lo que se convertiría en la Intifada.

La respuesta palestina tomó la forma de marchas masivas, desobediencia civil generalizada, huelgas, boicots, barricadas y el uso frecuente de piedras y cócteles molotov contra las tropas y la infraestructura israelí en Gaza y en la Cisjordania ocupada.

El levantamiento se extendió durante seis años. Durante este período, Israel respondió con una fuerza abrumadora, matando a casi 2000 palestinos.

La severidad del impacto de la resistencia es evidente en una declaración del entonces primer ministro Isaac Rabin:

“Desearía que algún día me despertara y viera a Gaza sumergida en el mar y que estuviera libre del mal de esta región”, dijo.

Consecuencias de la Primera Intifada

La Primera Intifada produjo varios cambios importantes en la vida política y social palestina.

Uno de sus logros más importantes fue llevar el centro de la lucha de vuelta al terreno de los territorios ocupados, después de años en los que el destino palestino fue principalmente moldeado por diplomáticos externos, árabes y occidentales por igual.

Tras diciembre de 1987, los palestinos ya no aparecían únicamente como la parte derrotada. En muchos escenarios, lograron forzar a sus ocupantes a responder a sus términos.

El levantamiento empujó a las autoridades israelíes a una postura defensiva y las obligó a otorgar concesiones a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) con la esperanza de calmar el descontento generalizado.

Un gran avance político llegó un año después del levantamiento: la declaración de un estado palestino independiente, anunciada en 1988.

Hasta el día de hoy, esa declaración goza de reconocimiento por parte de la mayoría de los países a nivel mundial.

La Primera Intifada también fortaleció los movimientos de resistencia palestinos, alentándolos a continuar su lucha contra la ocupación y la injusticia. Al mismo tiempo, atrajo una significativa atención internacional hacia la causa palestina, remodelando las percepciones globales.

Casi 36 años después de la Primera Intifada, los palestinos llevaron a cabo una operación de resistencia sin precedentes contra el enemigo sionista que sacudió al régimen y a sus patrocinadores occidentales.

La operación Tormenta de Al-Aqsa cambió la forma en que el mundo percibe la lucha palestina por la libertad.

