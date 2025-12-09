Politólogo destaca necesidad de un ejército bolivariano latinoamericano

Un politólogo ha denunciado que EE.UU., el Reino Unido y diversos países europeos boicotearon la iniciativa para crear un ejército bolivariano en América Latina.

En una entrevista con la cadena HispanTV, el analista internacional Iñaki Gil de San Vicente ha afirmado este martes que Estados Unidos, el Reino Unido y Europa se opusieron a la creación de “un ejército independiente internacional bolivariano en toda nuestra América”.

Según el analista, aquella iniciativa representaba un “adelanto decisivo” que no pudo concretarse debido al boicot de las potencias occidentales.

San Vicente ha subrayado que esta estrategia no se limita a Venezuela ni a la región latinoamericana, sino que se repite en otros países con el objetivo de generar tensión interna, quebrar la unidad popular, desarticular la coherencia social y atacar la identidad nacional y cultural. “Esto es consustancial a todos los poderes injustos y opresores”, sentenció el analista.

Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en la región del Caribe en las últimas semanas, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, con el fin de realizar operaciones aéreas con mayor velocidad y volumen, en caso de que el presidente estadounidense Donald Trump decida tomar más acciones militares.

Los medios estadounidenses han informado que aproximadamente un tercio de la flota naval de EE.UU. está desplegada en la región, mientras que aviones de combate patrullan constantemente el espacio aéreo internacional cerca de Venezuela.

Desde septiembre, el Ejército estadounidense ha llevado a cabo 22 redadas en barcos que presuntamente transportaban drogas, resultando en la muerte de 87 personas durante esas operaciones.

Por su parte, Venezuela se sigue organizando para resistir el asedio de Estados Unidos, a más de 20 semanas desde que comenzaron las operaciones de la mayor flota de guerra en la región en décadas.

Fuente: HispanTV Noticias

